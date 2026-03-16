Cómo hacer una limpieza profunda y rápida del baño usando vinagre

Pero, sin importar el tipo de vinagre, siempre se recomienda rebajarlo un poco con agua para no dañar las superficies a limpiar.

¿Por qué es importante la limpieza del baño?

Para realizar una limpieza profunda del baño, hay que tener en cuenta algunas cuestiones previas. El baño es un caldo de cultivo para gérmenes, virus y bacterias que no percibimos, pero existen y se reproducen constantemente.

Al tratarse de un espacio en contacto constante con la humedad del ambiente y la materia fecal, es probable que exista en tu baño una alta concentración de bacterias como E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus y el norovirus.

gérmenes en el inodoro Estos organismos pueden ocasionar problemas de salud, sobre todo gastrointestinales.

Estos organismos se propagan y esparcen por el baño cuando largamos la cadena con la tapa abierta o cuando dejamos tachos de basura abiertos con papeles sucios.

No cambiar las toallas del baño, no ventilar y no limpiar semanalmente también favorece la aparición de organismos. Además, la falta de limpieza genera malos olores en el baño, acumulación de sarro y hongos en las paredes o en la cortina de la ducha.

Paso a paso: consejos para realizar una limpieza profunda del baño usando vinagre

Para una buena limpieza del baño necesitas un poco de vinagre y agua. Lo primero y principal es preparar el limpiador colocando partes iguales de ambos ingredientes en un atomizador.

lavamanos sucio Realiza una limpieza semanal del baño para mantenerlo impecable y evitar que se acumule la suciedad.

Rocía con la mezcla de vinagre y agua cada rincón del baño, incluyendo el inodoro, el bidet, el lavamanos, el espejo, las canillas de la ducha, la flor de la ducha, los desagües, los pisos, la cortina o mampara y los azulejos. Deja que el vinagre actúe bien durante unos 15 minutos.

Luego, utiliza un cepillo para limpiar el inodoro en profundidad y otro cepillo para realizar la limpieza de los otros espacios y objetos. Limpia con un paño de microfibra apenas húmedo y luego seca con papel descartable o abriendo las ventanas y dejando que circule el aire.