Más allá de las tuberías: los riesgos de dejar los pelos que se caen en el baño

Cuando los pelos viajan por el desagüe, actúan como una "red de pesca". En sus filamentos se quedan atrapados restos de jabón, grasas corporales y cremas, creando una masa sólida y pegajosa. Este tapón obstruye las tuberías.

baño, pelos Los pelos pueden atraer plagas y bacterias a tu baño.

Más allá de los atascos, el verdadero peligro reside en lo que no vemos. Esa mezcla de pelo y humedad en el fondo del desagüe es el caldo de cultivo ideal para el biofilm: una capa viscosa de colonias bacterianas. En concreto, el mal olor de esto atrae a las siguientes plagas:

Moscas del drenaje: pequeños insectos que depositan sus huevos en la materia orgánica retenida por el cabello.

pequeños insectos que depositan sus huevos en la materia orgánica retenida por el cabello. Cucarachas: que utilizan los restos de queratina y grasa como fuente de alimento.

que utilizan los restos de queratina y grasa como fuente de alimento. Hongos: la acumulación de pelo húmedo en el suelo del baño favorece la aparición de moho y hongos como el pie de atleta, que pueden transmitirse fácilmente al caminar descalzos.

Cómo prevenir este problema

La solución no es el uso indiscriminado de químicos potentes, ya que muchos productos corrosivos para "quemar" el pelo pueden debilitar las tuberías de PVC a largo plazo. Más precisamente, puedes recurrir a alguna de estas soluciones:

Rejillas de silicona: instalar filtros que atrapen el cabello antes de que entre al sistema.

instalar filtros que atrapen el cabello antes de que entre al sistema. Limpieza diaria: recoger los pelos del suelo y superficies secas antes de usar agua, evitando que terminen en el desagüe.

recoger los pelos del suelo y superficies secas antes de usar agua, evitando que terminen en el desagüe. Mantenimiento natural: verter agua hirviendo con bicarbonato una vez por semana para disolver las grasas que ayudan al pelo a pegarse.