Adiós al desorden: el secreto de los decoradores para ocultar los cables del televisor en casa

En la actualidad, el televisor se ha transformado en el centro de entretenimiento indiscutido de cualquier casa. Ya sea en el living o en el dormitorio, las pantallas suelen estar acompañadas por consolas de videojuegos, decodificadores o barras de sonido. Sin embargo, el desorden de cables colgando es un problema para muchos.
Mantener la armonía visual parece una tarea imposible si no se quiere recurrir a romper la pared o contratar albañiles. Por suerte, los expertos en diseño de interiores aplican soluciones rápidas, económicas y sumamente efectivas que resuelven este problema y dejan limpio el televisor a la vista.
Cómo ocultar los cables del televisor sin hacer agujeros en casa
El secreto mejor guardado de los decoradores no requiere el uso de taladros. Una de las alternativas más elegidas son las canaletas de plástico autoadhesivas. Este accesorio se fija de forma directa sobre la pared gracias a su pegamento incorporado.
Lo ingenioso de este truco es que la gran mayoría de estos elementos permiten ser pintados del mismo color de la superficie, haciendo que se mimeticen por completo con el entorno.
Por otro lado, si los cables realizan trayectos irregulares o deben pasar por esquinas, las minicanaletas con codos articulados ofrecen una flexibilidad ideal para guiar las conexiones sin perder la estética.
Plantas y cajas, otra de las opciones
Si preferís evitar pegar elementos en la pared de tu casa, existen trucos decorativos igual de eficientes para camuflar el desorden:
- Camuflaje con plantas: colocar plantas de interiores frondosas (como una Sansevieria o un Ficus) sobre el mueble del televisor o a un costado en el suelo ayuda a tapar de forma natural el cableado colgante.
- Organizadores textiles y tubos en espiral: reúnen varios cables sueltos en un único conducto, reduciendo drásticamente el impacto visual.
- Cajas y bandejas organizadoras: ideales para esconder las zapatillas eléctricas y los transformadores pesados debajo del mueble, concentrando todo en un solo punto invisible para las visitas.
Como puedes ver, el hecho de terminar con el caos visual en el hogar es mucho más sencillo de lo que parece.