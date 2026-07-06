Adiós al desorden: el secreto de los decoradores para ocultar los cables del televisor en casa

Lo ingenioso de este truco es que la gran mayoría de estos elementos permiten ser pintados del mismo color de la superficie, haciendo que se mimeticen por completo con el entorno.

Las canaletas de plástico pueden ser una gran opción para decorar tu casa.

Por otro lado, si los cables realizan trayectos irregulares o deben pasar por esquinas, las minicanaletas con codos articulados ofrecen una flexibilidad ideal para guiar las conexiones sin perder la estética.

Plantas y cajas, otra de las opciones

Si preferís evitar pegar elementos en la pared de tu casa, existen trucos decorativos igual de eficientes para camuflar el desorden:

Camuflaje con plantas: colocar plantas de interiores frondosas (como una Sansevieria o un Ficus) sobre el mueble del televisor o a un costado en el suelo ayuda a tapar de forma natural el cableado colgante.

colocar plantas de interiores frondosas (como una Sansevieria o un Ficus) sobre el mueble del o a un costado en el suelo ayuda a tapar de forma natural el cableado colgante. Organizadores textiles y tubos en espiral: reúnen varios cables sueltos en un único conducto, reduciendo drásticamente el impacto visual.

reúnen varios cables sueltos en un único conducto, reduciendo drásticamente el impacto visual. Cajas y bandejas organizadoras: ideales para esconder las zapatillas eléctricas y los transformadores pesados debajo del mueble, concentrando todo en un solo punto invisible para las visitas.

Como puedes ver, el hecho de terminar con el caos visual en el hogar es mucho más sencillo de lo que parece.