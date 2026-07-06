Sorpresa y alegría en la ciencia: descubren a la rana que todos creían perdida tras los incendios en la Patagonia

Así quedó el Parque tras los incendios. Pero la rana apareció. Foto: Administración Parques Nacionales.

La rana debe su nombre al bosque de alerces (Fitzroya cupressoides), uno de los ecosistemas más emblemáticos de la región. Sus sitios de reproducción se encuentran en el suelo húmedo del bosque y en las costas del lago, ambientes que dependen directamente del buen estado de conservación del parque.

El descubrimiento de la rana abre una nueva etapa de investigación

La presencia de la especie fue confirmada durante un monitoreo postincendio realizado por herpetólogos (biólogos especializados en anfibios y reptiles) junto con guardaparques que trabajan en el Parque Nacional Los Alerces.

El relevamiento permitió verificar que la rana logró persistir en la isla pese al impacto del fuego, un dato considerado de gran importancia para la conservación de este anfibio único.

La Isla Grande del Parque Nacional Los Alerces tras los incendios. Foto: Administración Parques Nacionales.

En ese contexto, desde la APN señalaron que el hallazgo abre la posibilidad de profundizar las investigaciones para conocer con mayor precisión cómo afectó el incendio tanto a los individuos como a sus poblaciones y al hábitat donde se desarrollan, según publica NA.

Al tratarse de una especie que solo vive en ese sector del parque, la protección del área resulta fundamental para favorecer la recuperación ecológica de la Isla Grande del Lago Menéndez y garantizar la conservación de la rana de los alerces.

La reaparición de este pequeño anfibio representa una señal positiva dentro del proceso de recuperación del ecosistema y aporta esperanza para uno de los habitantes más singulares de los bosques patagónicos.