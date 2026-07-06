"Tenemos a Salah y a 26 Messis", desde Egipto picantearon el partido contra la Selección argentina

Además, aclaró que no ven a sus rivales antes de jugar y le bajó importancia a las actuaciones de Lionel Messi: "No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival".

"¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel", explicó el miembro del cuerpo técnico egipcio.

Para finalizar, se refirió a las aspiraciones que tiene Egipto en la Copa del Mundo: "Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo".

Egipto buscará doblegar a la Selección argentina.

Así llegan Egipto y Argentina

La Selección argentina llega a los octavos de final con puntaje perfecto:

1ra fecha vs. Argelia: 3 - 0.

2da fecha vs. Austria: 2 - 0.

3ra fecha vs. Jordania: 3 - 1.

16avos de final vs. Cabo Verde: 3 a 2 en la prórroga luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos.

Por su lado, Egipto también viene invicto en la Copa del Mundo:

1ra fecha vs. Bélgica: 1 - 1.

2da fecha vs. Nueva Zelanda: 3 - 1.

34a fecha vs. Irán: 1 - 1.

16avos de final vs. Australia: 1 - 1; en los penales ganó 4 - 2.

La última vez que Argentina y Egipto se vieron las caras fue en 2008 cuando el combinado nacional se impuso por 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso en un partido amistoso disputado en El Cairo.

Para encontrar un registro anterior hay que viajar en el tiempo hasta 1928 cuando se enfrentaron en los Juegos Olímpicos de Amsterdam, con un triunfo por 6 a 0.