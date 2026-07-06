Colocar papel aluminio detrás de la estufa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cuando esa pared da hacia el exterior de la casa, se transforma en un puente térmico. El ladrillo frío absorbe el calor como una esponja y lo disipa hacia afuera. Básicamente, se termina gastando plata en calentar el cemento.

La clave de este truco no está en que el material genere temperatura, sino en la propiedad reflectiva del papel aluminio. Al colocarlo en el medio, la cara brillante actúa como un espejo térmico: frena el impacto del frío de la pared y hace que el calor rebote, obligándolo a volver hacia el interior de la habitación.

La propiedad reflectiva del papel aluminio es la clave de este truco.

Al evitar que el calor se escape por los muros, los ambientes se perciben templados mucho más rápido. Las estufas trabajan menos tiempo para mantener el clima ideal. El rendimiento de cualquier artefacto, ya sea eléctrico o a gas, se optimiza de forma notable.

Paso a paso: cómo aplicarlo de forma segura

Para realizar esta técnica en casa no hacen falta herramientas complejas. Solo se necesita el rollo de aluminio, una tijera, un trozo de cartón firme (que servirá de base) y cinta para fijarlo.

Cortar el cartón: se deben tomar las medidas del calefactor y cortar el cartón con un tamaño ligeramente mayor. Forrar con aluminio: cubrir el cartón asegurándose de que la parte más brillante quede hacia el exterior. Esa superficie es la que posee el mayor índice de reflexión térmica. Colocar detrás del aparato: deslizar el panel entre la pared y la estufa.

Como advertencia fundamental de seguridad, se recuerda que el panel de papel aluminio debe fijarse a la pared dejando siempre unos centímetros de distancia con el artefacto.