Seis escritoras que debieron ocultar sus nombres para publicar sus libros

Anne, Emily y Charlotte Brontë firmaron sus novelas con otros nombres. Anne firmó como Acton Bell, Emily como Ellis Bell y Charlotte como Currer Bell o Charles Townshend (su seudónimo y alter ego en su juventud).

Jane Austen

La autora de Orgullo y Prejuicio, Persuación, Emma y muchos otros éxitos firmaba como "By a Lady" para evitar la oposición de su familia, que estaba a favor de que Jane inventara relatos para entretener a sus sobrinos, pero no de que su «afición» fuera de dominio público.

Jane Austen firmaba como "By a Lady".

Mary Shelley

La autora de Frankenstein firmaba como Anónimo. Se cree que esto ocurrió porque la autora tenía apenas 18 años cuando la escribió, lo que habría restado credibilidad a la obra ante los severos críticos de la época.

Además, la novela de Shelley desafiaba dogmas religiosos y morales muy arraigados, por lo que el anonimato actuaba como una medida de protección social para evitar el escándalo.

Mary Shelley firmaba como Anónimo.

Louisa May Alcott

La autora de Mujercitas firmaba algunas de sus historias como A.M. Barnard. Alcott nunca reveló su vida paralela como escritor de novela gótica y romántica, y la verdad no salió a la luz hasta 1942, cuando la historiadora Leona Rostenberg resolvió el misterio al investigar la correspondencia de la autora con su editor.

Algunos historiadores aseguran que A.M. Barnard tenía historias más oscuras y con influencias del romanticismo, con una gran libertad estética y una mayor subjetividad.