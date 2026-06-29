¿Qué veremos en la segunda temporada de 'Every Year After' titulada 'One Golden Summer'?

Según la sinopsis del libro de Fortune, la misma sigue a Charlie como protagonista, el hermano mayor de Sam Florek, quien en el último episodio de 'Every Year After' sufría un ataque cardíaco.

En el lago pasan cosas buenas. Eso dice la abuela de Alice, y es cierto. Alice pasó solo un verano en una cabaña con Nan cuando tenía diecisiete años; allí se tomó esa foto, la de tres adolescentes sonrientes en una lancha motora amarilla, la imagen que le cambió la vida.

Ahora Alice vive detrás de la cámara. Como fotógrafa, se siente más cómoda en un segundo plano, dejando que otros brillen. Últimamente, sin embargo, anhela algo más, y cuando Nan se cae y se rompe la cadera, Alice idea un plan para ambas: otro verano en ese lugar mágico, Barry's Bay. Pero en cuanto se instalan, su paz se ve interrumpida por el rugido de una lancha amarilla que les resulta familiar y por el hombre que la maneja.

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Charlie Florek tenía diecinueve años cuando Alice le tomó una foto desde lejos. Ahora es todo un hombre, un ligón descarado que consigue hacer reír a Nan y hace que Alice añore volver a tener diecisiete, cuando la vida era más sencilla y sacar fotos era solo por diversión. Los días soleados y las cálidas noches en el lago con Charlie son un bálsamo para el alma de Alice, pero cuando levanta la vista y ve su penetrante mirada verde clavada en ella, empieza a preocuparse por su corazón.