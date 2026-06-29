La reciente serie estrenada de Prime Video 'Every Year After' está basada en una novela de Carley Fortune. La misma se estrenó el pasado 10 de junio y desde entonces se convirtió en una de las producciones más vistas de dicha plataforma de streaming.
Qué veremos en la segunda temporada de 'Every Year After' titulada 'One Golden Summer'
Prime Video está preparando una adaptación de otro libro de la autora Carley Fortune. A continuación los detalles
Hasta el momento Prime Video no confirmó cuál será la fecha de estreno de esta segunda temporada, pero sin dudas los fanáticos de los libros de Fortune esperan que sea pronto.
¿De qué trata la serie 'Every Year After'?
Cuando era niña, Percy pasó unas vacaciones inolvidables con Sam, el chico de al lado. Años después, la madre de Sam fallece, y ella regresa al antiguo lugar de vacaciones para apoyarlo. Pronto sus antiguos sentimientos resurgen.
¿Qué veremos en la segunda temporada de 'Every Year After' titulada 'One Golden Summer'?
Según la sinopsis del libro de Fortune, la misma sigue a Charlie como protagonista, el hermano mayor de Sam Florek, quien en el último episodio de 'Every Year After' sufría un ataque cardíaco.
En el lago pasan cosas buenas. Eso dice la abuela de Alice, y es cierto. Alice pasó solo un verano en una cabaña con Nan cuando tenía diecisiete años; allí se tomó esa foto, la de tres adolescentes sonrientes en una lancha motora amarilla, la imagen que le cambió la vida.
Ahora Alice vive detrás de la cámara. Como fotógrafa, se siente más cómoda en un segundo plano, dejando que otros brillen. Últimamente, sin embargo, anhela algo más, y cuando Nan se cae y se rompe la cadera, Alice idea un plan para ambas: otro verano en ese lugar mágico, Barry's Bay. Pero en cuanto se instalan, su paz se ve interrumpida por el rugido de una lancha amarilla que les resulta familiar y por el hombre que la maneja.
Charlie Florek tenía diecinueve años cuando Alice le tomó una foto desde lejos. Ahora es todo un hombre, un ligón descarado que consigue hacer reír a Nan y hace que Alice añore volver a tener diecisiete, cuando la vida era más sencilla y sacar fotos era solo por diversión. Los días soleados y las cálidas noches en el lago con Charlie son un bálsamo para el alma de Alice, pero cuando levanta la vista y ve su penetrante mirada verde clavada en ella, empieza a preocuparse por su corazón.