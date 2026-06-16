Every Year After: las diferencias del libro con la serie éxito de Prime Video

El objetivo no era solo contar un romance de verano autoconclusivo, sino sentar las bases sólidas de un universo televisivo expansivo que, según los creadores, podría extenderse hasta por cinco emocionantes temporadas.

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Una de las principales diferencias es que el título pasó de Every Summer After a Every Year After. Esta audaz decisión creativa busca darle a la producción una vida útil mucho más larga y versátil, permitiendo a los guionistas explorar la compleja vida de los protagonistas durante todas las estaciones del año, mucho más allá de la tradicional temporada estival que enmarca la novela.

Además, el perfil personal y profesional de la protagonista sufrió algunas modificaciones. Mientras que en la exitosa novela Percy es una empoderada y exitosa editora de revistas que vive en Toronto, la serie la presenta residiendo en Seattle y trabajando como una frustrada escritora de obituarios.

Por otro lado, en la obra original, Sam descubre la dolorosa traición de Percy con su hermano Charlie apenas unos meses después de que ocurre. Por lo tanto, cuando ambos se reencuentran en el presente, él ya ha tenido tiempo de procesar el inmenso dolor y, de alguna manera, la ha perdonado en silencio.

En la adaptación de Prime Video Sam se entera del oscuro secreto familiar durante la línea temporal del presente, justo cuando intenta reconectar nuevamente con Percy. Esta modificación permite a los espectadores presenciar su devastadora reacción inicial y la confrontación directa entre los hermanos, elevando drásticamente el impacto emocional del esperado reencuentro y complicando su camino hacia la reconciliación.

Every Year After La nueva serie de Prime Video tiene un total de 10 episodios. Prime Video

Prime Video tmabién apostó por historias de personas secundarios que en el libro no tienen peso: Chantal y Delilah, quienes tienen sus propios enredos y triángulos amorosos.

Otro cambio radical es el legado comercial de la familia Florek. En un giro inesperado, la difunta madre de Sam y Charlie, Sue, decide heredarle la emblemática taberna familiar a Percy.

El desenlace de esta primera entrega también marca una distancia abismal con el reconfortante material de origen. Mientras la novela de Fortune tiene un final cerrado, definitivo y feliz para la pareja principal, la serie opta por un cierre completamente abierto y lleno de incertidumbre. Esto le permite a Prime Video continuar la historia con una segunda temporada.