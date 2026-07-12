"Jugaron con 12": la insólita crítica de un diario de Inglaterra tras el pase de Argentina a semifinales

El diario sensacionalista británico The Sun lideró la ofensiva mediática con una portada que rápidamente generó indignación en las redes sociales. El periódico aseguró sin tapujos que la Selección argentina "jugó con doce jugadores", argumentando que el árbitro portugués João Pinheiro benefició de forma sistemática al vigente campeón del mundo.

El diario The Sun acusó a la Selección argentina de "jugar con doce jugadores".

"El partido será recordado, con razón o sin ella, por el incidente de Embolo-Paredes", sentenció el medio inglés en referencia a la polémica expulsión de Breel Embolo, la cual debió ser corregida por el VAR bajo el protocolo de error de identidad.

"Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores", dispararon por otro lado, realizando una advertencia sobre el rendimiento de la albiceleste.

La BBC se suma a las críticas y minimiza a Argentina

Por su parte, la prestigiosa cadena pública BBC no se quedó atrás y relativizó el nivel futbolístico mostrado por el combinado sudamericano. En sus análisis pospartido, afirmaron que Thomas Tuchel y los futbolistas de inglaterra deben estar "encantados" de enfrentar a la Argentina en su estado actual, calificándola como un equipo que "no es una gran Selección", a pesar de reconocerle su histórica costumbre de encontrar los caminos para avanzar.

Asimismo, los analistas de la señal británica ubicaron a la selección de inglaterra como la "clara favorita" para acceder a la gran final del Mundial 2026. El argumento principal se basó en el nivel de los rivales superados, manifestando que Noruega representa un desafío muy superior en comparación con Suiza, deslizando que el cuadro de la Selección argentina fue notablemente más accesible.