La Selección de España le ganó 2 a 0 a Francia y se metió en la gran final del Mundial 2026

El plan de partido de Luis De la Fuente fue el de presionar las salidas y recuperar la posesión, manteniendo el control y "escondiéndole" la pelota a los de Didier Deschamps, que no pudieron desplegar su ofensiva rápida, al no disponer de espacios.

Olise y Cucurella disputan una pelota en el medio campo en el primer tiempo. La semifinal entre la Selección de España y Francia se jugó desde el inicio a dientes apretados.

Duelo parejo en el primer tiempo de España vs. Francia

La primera jugada de riesgo fue un desborde de Francia, con una corrida de Barcola, que terminó en córner. Pasados los 10 minutos España se animó a pasar a campo rival, y lo hizo con un buen ataque de Rodri, cortada con falta por Olisse, pasible de tarjeta amarilla.

► PENAL Y GOL DE ESPAÑA: A los 19´Digne quiso rechazar una pelota, de frente a su arco, se cruzó Lamine Yamal y recibió el golpe. El árbitro no dudó y pitó penal para España. Con un disparo al palo izquierdo del arquero abrió el marcador y la ilusión de los españoles.

Tras el gol, Francia intentó salir de contra, tuvo una buena acción individual Mbappé, pero España apretó la marca, impuso rigor y mantuvo el control del juego.

La presión de la Selección de España casi le sirvió para estirar la ventaja mínima. Gran recuperación de Baena, con triangulación donde Olmo habilitó de taco a Lamine Yamal, que desbordó en el área y tiró centro, pero Fabián Ruiz disparó desviado en lo que hubiera sido un golazo por el toque vertiginoso de los españoles.

Francia se vio obligada a salir a buscar la igualdad, y Mbappé y Dembélé no aprovecharon los centros de sus laterales.

El primer tiempo se cerró con la ventaja mínima de España, Rabiot y Cucurella amonestados, y el reemplazo de Saliba -lesionado- por Lacroix (30').

El complemento

Manu Kone ingreso en el reinicio por el amonestado Rabiot (46') en Francia cambiando jugador por jugador, pero manteniendo el esquema.

España no aflojó la presión alta y mantuvo sin salidas a Francia, que con el correr de los minutos iba perdiendo la paciencia.

► SEGUNDO GOL DE ESPAÑA. A los 57', un toque magistral de Olmo, de espalda al arco y ante la marca de un central, cedió para Pedro Porro, que entró a la carrera y la cruzó al segundo palo para el 2-0 español.

Los dirigidos por Didier Deschamps salieron desesperados a buscar el partido que se le estaba yendo de las manos. A los 66' Kylian Mbappé dispuso de un remate franco desde el borde del área grande y de frente al arco, pero Cucurella estiró su pierna y la desvió al córner.

Kylian Mbappé trata de llegar a una habilitación perseguido por Pedro Porro, pero lo anticipa el arquero Unai Simón. Francia no dispuso de espacios para desplegar su juego.

Tras la pausa de hidratación, a los 71' Deschamps realizó un doble cambio, donde ingresaron Theo Hernández y Rayan Chrekis por Olise y Digne, buscando darle oxígeno a su equipo.

A los 81' le llegó a Francia la oportunidad de achicar la ventaja con un pelotazo a Mbappé, pero se anticipó el arquero español, que fuera del área despejó de cabeza, aunque le quedó a Due, que disparó al arco vacío, pero en el camino de vuelta Unai Simón pudo interceptar el balón.

Un minutos después, el ingresado Hernández recibió una asistencia larga y encaró al arco, pero llegó primero Simón, chocando con el atacante y generando dudas sobre un posible penal.

Francia puso todo para revertir el 2 a 0, pero España, cada vez más aplomado esperó y controló los embates, amenazó con contragolpes de Porro, y se encaminó a su segunda final mundialista, donde espera al ganador del duelo entre la Selección argentina y su par de Inglaterra.