Además del triunfo en el partido contra Portugal, la Selección de España logró este lunes romper una marca vigente desde hace 16 años y que pertenecía al combinado de Suiza. La marca lograda en esta Copa Mundial de Fútbol 2026 se refiere al tiempo mantenido con la valla invicta.
La Selección de España batió un récord histórico y Unai Simón sumó uno propio
La Selección de España lleva 5 partidos sin recibir goles en el Mundial 2026 y de esta forma logró quebrar un récord Guinness vigente desde el Mundial 2010
Con Unai Simón como arquero, España alcanzó a los 40 minutos del primer tiempo los 560 minutos sin recibir goles del anterior Récord Guinness en Mundiales, obteniendo la mayor racha de imbatibilidad de un equipo en la historia de los Mundiales. Tras el pitazo final, la marca quedó en 610 minutos (si se consideran sólo 90 por partido) sin recibir goles.
La Selección de España y su aura de valla imbatida en el Mundial 2026
El equipo que dirige Luis De la Fuente ha jugado contra Costa Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal manteniendo en cero su portería. La marca arrancó tras la derrota contra Japón 2 a 1 en Fase de Grupos de Qatar 2022, donde no recibió goles frente a Marruecos, y continuó con los cinco mencionados en esta cita mundialista norteamericana.
El récord personal de Unai Simón
En el partido anterior. frente a Austria, el arquero Simón, que juega en el Athletic de Bilbao, sumó 519 minutos con la valla invicta, con lo que superó la marca del italiano Walter Zenga, que acumuló 517 minutos logrados durante el Mundial de Italia 1990. Sumando los 90' del duelo con Portugal, la vara subió hasta los 609' sin recibir tantos.