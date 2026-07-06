La Selección de España batió un récord histórico y Unai Simón sumó uno propio

Con Unai Simón como arquero, España alcanzó a los 40 minutos del primer tiempo los 560 minutos sin recibir goles del anterior Récord Guinness en Mundiales, obteniendo la mayor racha de imbatibilidad de un equipo en la historia de los Mundiales. Tras el pitazo final, la marca quedó en 610 minutos (si se consideran sólo 90 por partido) sin recibir goles.

¡ESO ESTUVO CERCA, BICHO! UNAI SIMON VOLÓ Y LE TAPÓ A CRISTIANO RONALDO LO QUE ERA EL 1-0 DE PORTUGAL.



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La Selección de España y su aura de valla imbatida en el Mundial 2026

El equipo que dirige Luis De la Fuente ha jugado contra Costa Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal manteniendo en cero su portería. La marca arrancó tras la derrota contra Japón 2 a 1 en Fase de Grupos de Qatar 2022, donde no recibió goles frente a Marruecos, y continuó con los cinco mencionados en esta cita mundialista norteamericana.