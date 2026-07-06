La Selección de España bajó a Portugal con un gol agónico y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

El gol. Mikel Merino recibió un pase recto y dispara para someter a Costa, ante la mirada desesperada de Veiga.

La Selección de España y Portugal brindaron un duelo emotivo y de alto vuelo por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Bernardo Silva lo pudo empatar antes del final (90 +6), ganándole a los centrales españoles en un centro de Francisco Conceição, y el arquero la manoteó al córner).

Un partidazo entre la Selección de España y Portugal

Españoles y portugueses brindaron un excelente e intenso partido, con ataques de uno y respuesta del otro, aunque hubo numéricamente una ventaja para España.

Las grandes figuras de ambos seleccionados, Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, no pesaron en demasía en el juego, aunque el portugués, que se retiró emocionado de los que puede ser su último partido mundialista, tuvo una buena chance a los 36'. la jugada se inició con centro pasado desde la derecha, que fue buscada por Félix, que desde un ángulo cerrado cabeceó al arco, y Unai Simón respondió tapando, pero dando rebote, que le cayó a CR7, de espaldas, y se animó a una chilena que iba al arco, y allí el "1" español respondió con una espectacular volada.

Desde el inicio los de De la Fuente comenzaron a agredir profundamente. A los 7' entró sólo Oyarzabal, y ante la salida de Costa, la tocó al segundo palo, pero se le fue apenas ancha.

Lo mejor llegó en la segunda mitad del período inicial, cuando Diogo Costa (30') realizó dos tapadas magistrales en una misma jugada; primero ente el disparo con comba de Lamine Yamal, y luego, tras el rebote, a Baena, con una volada y manotazo para el recuerdo.

España se adueñó del balón y del partido en el complemento, ante una Portugal a la que le costaba mucho más llegar al área de Unai Simón. La entrada de Ferran Torres, criticado tras el primer partido ante Cabo Verde, le dio más vértigo al combinado español, el cual terminó encontrando premio en los últimos instantes.

Tras una falta cercana al área, España sacó rápido, encontró a Ferrán que filtró un gran pase para Mikel Merino que definió perfecto, raso y junto al palo de Diogo Costa. El cuadro español supo aguantar y sufrir los minutos finales del tiempo de descuento para obtener el pase a cuartos de final por primera vez en 16 años.

Síntesis del partido España vs. Portugal

Mundial 2026 -octavos de final-

Estadio: Arlington, Dallas

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Selección de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri (85' Fabián Ruiz); Yamal Lamine, Dani Olmo (85' Mikel Merino), Alex Baena (75' Ferrán Torres); Mikel Oyarzabal (90' Borja Iglesias). DT: Luis De la Fuente.

Selección de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (71' Diogo Dalot), Rubén Dias, Ronato Veiga, Nuno Méndes (56' Nelson Semedo); Vitinha (83' Bernardo Silva), João Neves; Pedro Neto (83' Francisco Conceição), Bruno Fernándes, João Félix (71' Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Gol: 91' Mikel Merino (España)