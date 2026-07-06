La Selección de España se impuso en lo que fue una verdadera "final anticipada" y un choque dos candidatos contra Portugal. Los de De la Fuente fueron más intensos y generaron más chances de gol, pero debieron exigirse hasta los segundos finales para derrotar a los lusos y entrar entre los ocho menores del Mundial 2026.
La Selección de España bajó a Portugal con un gol agónico y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026
Por los octavos de final del la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Selección de España le ganó sobre el final 1 a 0 a Portugal y se metió en cuartos de final.
Por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, los de la península ibérica se enfrentaron entre sí, en el estadio de Arlington, Dallas, bajo el arbitraje del inglés Anthony Taylor. Con este triunfo español, la Roja y Gualda enfrentará en cuartos de final al ganador de Estados Unidos y Bélgica, que juegan este lunes a las 22.
Mikel Merino le dio el merecido triunfo a la Selección de España
Mikel Merino le dio el agónico, pero merecido triunfo a España con una avivada del ingresado delantero y una exquisita triangulación de volantes. Tras una falta en tres cuartos de cancha, Merino la jugó mientras la defensa lusitana estaba distraída. Sirvió a Ruiz y se fue al área, este cedió a Rodri, que se la dio a Ferrán Torres, que vio al atacante del Arsenal inglés, lo asistió, y a la carrera Mikel sometió a Costa, cuando habían pasado 20 segundos de los 90 reglamentarios (se habían adicionado seis).
Bernardo Silva lo pudo empatar antes del final (90 +6), ganándole a los centrales españoles en un centro de Francisco Conceição, y el arquero la manoteó al córner).
Un partidazo entre la Selección de España y Portugal
Españoles y portugueses brindaron un excelente e intenso partido, con ataques de uno y respuesta del otro, aunque hubo numéricamente una ventaja para España.
Las grandes figuras de ambos seleccionados, Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, no pesaron en demasía en el juego, aunque el portugués, que se retiró emocionado de los que puede ser su último partido mundialista, tuvo una buena chance a los 36'. la jugada se inició con centro pasado desde la derecha, que fue buscada por Félix, que desde un ángulo cerrado cabeceó al arco, y Unai Simón respondió tapando, pero dando rebote, que le cayó a CR7, de espaldas, y se animó a una chilena que iba al arco, y allí el "1" español respondió con una espectacular volada.
Desde el inicio los de De la Fuente comenzaron a agredir profundamente. A los 7' entró sólo Oyarzabal, y ante la salida de Costa, la tocó al segundo palo, pero se le fue apenas ancha.
Lo mejor llegó en la segunda mitad del período inicial, cuando Diogo Costa (30') realizó dos tapadas magistrales en una misma jugada; primero ente el disparo con comba de Lamine Yamal, y luego, tras el rebote, a Baena, con una volada y manotazo para el recuerdo.
España se adueñó del balón y del partido en el complemento, ante una Portugal a la que le costaba mucho más llegar al área de Unai Simón. La entrada de Ferran Torres, criticado tras el primer partido ante Cabo Verde, le dio más vértigo al combinado español, el cual terminó encontrando premio en los últimos instantes.
Tras una falta cercana al área, España sacó rápido, encontró a Ferrán que filtró un gran pase para Mikel Merino que definió perfecto, raso y junto al palo de Diogo Costa. El cuadro español supo aguantar y sufrir los minutos finales del tiempo de descuento para obtener el pase a cuartos de final por primera vez en 16 años.
Síntesis del partido España vs. Portugal
Mundial 2026 -octavos de final-
Estadio: Arlington, Dallas
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
Selección de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri (85' Fabián Ruiz); Yamal Lamine, Dani Olmo (85' Mikel Merino), Alex Baena (75' Ferrán Torres); Mikel Oyarzabal (90' Borja Iglesias). DT: Luis De la Fuente.
Selección de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (71' Diogo Dalot), Rubén Dias, Ronato Veiga, Nuno Méndes (56' Nelson Semedo); Vitinha (83' Bernardo Silva), João Neves; Pedro Neto (83' Francisco Conceição), Bruno Fernándes, João Félix (71' Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Gol: 91' Mikel Merino (España)