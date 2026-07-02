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Mundial 2026

España venció sin problemas a Austria y espera por el ganador de Portugal-Croacia

España se despachó con un 3-0 ante Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, espera por el ganar de la llave Portugal-Croacia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

España venció sin inconvenientes a Austria y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Con un doblete de Mikel Oyarzabal y el restante tanto de Pedro Porro, la Roja se despachó con un contundente 3-0 ante el elenco austríaco, que venía de ser segundo en el grupo de Argentina.

Ahora, la Roja espera por conocer a su rival. Su adversario en la próxima ronda saldrá del ganador de la llave que, este jueves desde las 20, protagonizarán Portugal y Croacia. Es decir, habrá duelo confirmado de europeos.

España pegó en el primer tiempo

España se fue al descanso con una merecida ventaja de un gol tras ser claro dominador en los primeros 45 minutos. Desde el silbatazo inicial, los dirigidos por Luis de la Fuente impusieron condiciones de la mano de un Lamine Yamal sumamente enchufado.

El astro del Barcelona avisó apenas al minuto tras una buena conexión con Baena. A los 280 llegó el gol anulado a Cucurella, tras un córner en el que el árbitro cobró falta sobre el arquero Schlager.

De tanto ir, España logró su merecido tanto. El reloj maraca 36 minutos cuando Cucurella, flamante refuerzo del Real Madrid, habilitó a un Mikel Oyarzabal que no perdonó, firmando el merecido 1-0 parcial.

Austria intentó reaccionar a través de Sabitzer, pero la buena labor de la defensa y la falta de puntería en los metros finales alejaron la chance de la paridad. En el cierre de la primera parte la Roja tuvo el segundo en dos oportunidades. Primero con un tiro de Yamal que contuvo Schlager y, posteriormente, con un tiro libre de Baena que pegó en el travesaño.

La Roja lo liquidó en el complemento

España no tardó en dar el segundo golpe. A los 65' Baena mandó un centro preciso al corazón del área y Pedro Porro, con un impecable cabezazo, amplió la distancia en el marcador.

Austria intentó reaccionar con los ingresos de Arnautovic y Kalajdzic, pero no logró incomodar en ningún momento a un Unai Simón que fue un mero espectador de lujo. Los austríacos no patearon un solo tiro al arco en el encuentro.

Sobre el final, tras un aviso de Yamal, llegó la sentencia. A los 88 minutos Mikel Oyarzabal volvió a aparecer en el área para firmar su doblete y decretar el 3-0 definitivo. Con el partido resuelto, el técnico español aprovechó el tiempo de descuento para dar minutos a Pubill y Fabián, cerrando una jornada redonda en la que España ratificó su candidatura al título.

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