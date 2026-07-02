Rodrigo De Paul, cauteloso: "Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está".

Rodrigo De Paul se mostró cauteloso antes del cruce de 16avos de final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y Cabo Verde, pero reconoció: "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar".
Rodrigo De Paul se mostró cauteloso antes del cruce de 16avos de final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y Cabo Verde.
Rodrigo De Paul se mostró cauteloso antes del cruce de 16avos de final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y Cabo Verde, pero reconoció: "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar".
"Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está. El partido de mañana es muy importante para nosotros, hay que afrontarlo con responsabilidad", dijo el mediocampista de 32 años que es uno de los titulares indiscutidos para el técnico Lionel Scaloni.
"Nos tocó un rival que hizo las cosas muy bien en fase de grupos, no es fácil jugar contra las selecciones que jugaron, pero lo más importante es cómo representamos a la Selección Argentina", afirmó el volante del Inter Miami quien agregó: "Intentamos no renunciar a nuestra idea, pero siempre hay lugar para algún cambio si es que hay que acomodar en base al rival".
Respecto de la importancia de su trabajo en el funcionamiento del equipo, expresó: "Cada selección tiene puntos altos y puntos más bajos. El mediocampo no define los partidos pero puede direccionarlos para un lado o para el otro".
"Ser campeón del mundo te hace llegar un poco más curtido y con experiencia", reconoció De Paul antes del cruce de este viernes aunque lejos de la euforia que generaron los primeros partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026, expresó: "La felicidad es efímera, todo pasa y la vida sigue. Tomamos todo con la responsabilidad que se merece".
De Paul es muy cercano a Lionel Messi e incluso comparten equipo en el Inter Miami, por eso no dudo en afirmar: "Siempre espero lo mejor de Leo (Messi), lo máximo. Es el mejor de la historia. Nosotros tenemos la responsabilidad de rodearlo y darle las herramientas necesarias para que él brille. Hay que disfrutar a Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos".
Su importancia dentro del equipo: "La poca o mucha experiencia que tengo, la trato de transmitir a mi manera".
Lionel Scaloni: "Me enseñó un montón de cosas. Pero lo más importante que nos dijo, es que no somos jugadores de fútbol, sino que somos personas que juegan al fútbol. Tenemos sentimientos y problemas como todo el mundo" .
La Selección en el Mundial: "No nos vamos a guardar nada cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección Argentina".