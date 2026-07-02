Rodrigo De Paul, cauteloso: "Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está".

Respecto de la importancia de su trabajo en el funcionamiento del equipo, expresó: "Cada selección tiene puntos altos y puntos más bajos. El mediocampo no define los partidos pero puede direccionarlos para un lado o para el otro".

Rodrigo De Paul, el motorcito de la Selección argentina

"Ser campeón del mundo te hace llegar un poco más curtido y con experiencia", reconoció De Paul antes del cruce de este viernes aunque lejos de la euforia que generaron los primeros partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026, expresó: "La felicidad es efímera, todo pasa y la vida sigue. Tomamos todo con la responsabilidad que se merece".

De Paul es muy cercano a Lionel Messi e incluso comparten equipo en el Inter Miami, por eso no dudo en afirmar: "Siempre espero lo mejor de Leo (Messi), lo máximo. Es el mejor de la historia. Nosotros tenemos la responsabilidad de rodearlo y darle las herramientas necesarias para que él brille. Hay que disfrutar a Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos".

Cortitas de Rodri De Paul antes de jugar con Cabo Verde

Su importancia dentro del equipo: "La poca o mucha experiencia que tengo, la trato de transmitir a mi manera".

Lionel Scaloni: "Me enseñó un montón de cosas. Pero lo más importante que nos dijo, es que no somos jugadores de fútbol, sino que somos personas que juegan al fútbol. Tenemos sentimientos y problemas como todo el mundo" .

La Selección en el Mundial: "No nos vamos a guardar nada cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección Argentina".