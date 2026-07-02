"No voy a ser su fan": el picante aviso del 10 de Cabo Verde a Messi antes del cruce en el Mundial 2026

El encargado de encender la previa fue Jamiro Monteiro, el talentoso futbolista que viste la camiseta número 10 de los Tiburones Azules. Al término del último entrenamiento de su equipo en la ciudad de Tampa, antes de emprender el viaje definitivo al Hard Rock Stadium, el mediocampista lanzó un mensaje contra el capitán de la Selección argentina.
Messi buscará llevar a la Selección argentina los octavos de final del Mundial 2026.
El picante aviso del 10 de Cabo Verde a Messi
"Con Argentina será otra lucha intensa como las que hemos venido teniendo. Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, pero por una vez no voy a ser su fan. Nos toca luchar por nuestra tierra y alzar nuestra bandera", disparó un motivado Monteiro, cuya frase ya recorre las redes sociales.