"No voy a ser su fan": el picante aviso del 10 de Cabo Verde a Messi antes del cruce en el Mundial 2026

El diez de Cabo Verde lanzó un mensaje directo para Lionel Messi.

Las palabras de Monteiro no son una simple declaración al aire. La campaña de Cabo Verde en el primer Mundial 2026 de su historia ya rompió con todos los pronósticos. El combinado africano avanzó a paso firme tras conseguir dos históricos e impensados empates por 2-2 frente a gigantes de la talla de España y Uruguay, demostrando un nivel físico y táctico superlativo.

El regreso que ilusiona a Cabo Verde contra Argentina

Para añadir más optimismo al plantel conducido por los Tiburones Azules, el cuerpo técnico confirmó un regreso clave: Telmo Arcanjo se entrenó a la par del grupo tras superar una molestia física y estará disponible para batallar ante el mediocampo de la Selección argentina.

El escenario está listo. La Scaloneta saldrá a revalidar su chapa de candidata, mientras que Cabo Verde buscará dar el golpe más grande de la Copa del Mundo. La batalla futbolística promete emociones fuertes, y el futbolista africano ya avisó que la idolatría por el astro argentino se reanudará recién cuando suene el pitazo final.