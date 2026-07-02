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"No voy a ser su fan": el picante aviso del 10 de Cabo Verde a Messi antes del cruce en el Mundial 2026

Antes del cruce ante la Selección argentina, el capitán de Cabo Verde lanzó un picante mensaje contra Messi

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Messi recibió una advertencia en la previa del choque ante Cabo Verde. 

Messi recibió una advertencia en la previa del choque ante Cabo Verde. 

La Selección argentina buscará el acceso a los octavos de final del Mundial 2026 frente a la gran Cenicienta del certamen, Cabo Verde. Lejos de amedrentarse ante el poderío de las superestrellas de la Albiceleste, el conjunto africano llega con el pecho inflado y con una advertencia directa que sacude al diez argentino, Lionel Messi.

El encargado de encender la previa fue Jamiro Monteiro, el talentoso futbolista que viste la camiseta número 10 de los Tiburones Azules. Al término del último entrenamiento de su equipo en la ciudad de Tampa, antes de emprender el viaje definitivo al Hard Rock Stadium, el mediocampista lanzó un mensaje contra el capitán de la Selección argentina.

Messi buscar&aacute; llevar a la Selecci&oacute;n argentina los octavos de final del Mundial 2026.&nbsp;

Messi buscará llevar a la Selección argentina los octavos de final del Mundial 2026.

El picante aviso del 10 de Cabo Verde a Messi

"Con Argentina será otra lucha intensa como las que hemos venido teniendo. Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, pero por una vez no voy a ser su fan. Nos toca luchar por nuestra tierra y alzar nuestra bandera", disparó un motivado Monteiro, cuya frase ya recorre las redes sociales.

El diez de Cabo Verde lanz&oacute; un mensaje directo para Lionel Messi.&nbsp;

El diez de Cabo Verde lanzó un mensaje directo para Lionel Messi.

Las palabras de Monteiro no son una simple declaración al aire. La campaña de Cabo Verde en el primer Mundial 2026 de su historia ya rompió con todos los pronósticos. El combinado africano avanzó a paso firme tras conseguir dos históricos e impensados empates por 2-2 frente a gigantes de la talla de España y Uruguay, demostrando un nivel físico y táctico superlativo.

El regreso que ilusiona a Cabo Verde contra Argentina

Para añadir más optimismo al plantel conducido por los Tiburones Azules, el cuerpo técnico confirmó un regreso clave: Telmo Arcanjo se entrenó a la par del grupo tras superar una molestia física y estará disponible para batallar ante el mediocampo de la Selección argentina.

El escenario está listo. La Scaloneta saldrá a revalidar su chapa de candidata, mientras que Cabo Verde buscará dar el golpe más grande de la Copa del Mundo. La batalla futbolística promete emociones fuertes, y el futbolista africano ya avisó que la idolatría por el astro argentino se reanudará recién cuando suene el pitazo final.

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