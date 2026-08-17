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Drama en Italia

Yael Trepy, futbolista del Cagliari, se encuentra en coma inducido tras un grave accidente en una pileta

El delantero francés de 20 años que juega en el Cagliari sufrió un principio de ahogamiento en una pileta y debió ser evacuado en helicóptero

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El delantero del Cagliari pelea por su vida.

El delantero del Cagliari pelea por su vida.

El fútbol italiano atraviesa momentos de profunda conmoción luego de confirmarse el delicado cuadro de salud de Yael Trepy. El deportista de 20 años, perteneciente a las filas del Cagliari, lucha por su vida tras haber protagonizado un severo accidente en una piscina.

A raíz de la complejidad del cuadro derivado del incidente, los profesionales resolvieron inducirle el coma. El jugador de nacionalidad francesa fue asistido con maniobras de urgencia y posteriormente evacuado por vía aérea hacia un establecimiento sanitario de alta complejidad.

El delantero franc&eacute;s no sabe nadar.

El delantero francés no sabe nadar.

El rescate en helicóptero y los detalles del parte médico

De acuerdo con los reportes difundidos por medios de prensa en Italia, el percance se produjo cuando Trepy sufrió un principio de ahogamiento en en una pileta; además, trascendió que el delantero no sabía nadar.

Ante la gravedad del escenario, la asistencia de emergencia requirió el despliegue de un helicóptero para concretar su traslado inmediato hacia la localidad de Sassari. El deportista ingresó de urgencia al hospital de dicha ciudad para recibir atención especializada de forma prioritaria.

Respecto a su evolución y las razones de la medida extrema, el periódico La Gazzetta dello Sport precisó que "una tomografía computarizada de tórax reveló una gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, se decidió mantener al jugador en coma inducido médicamente para evitarle más sufrimiento y permitirle recibir tratamiento".

Cagliari est&aacute; en permanente contacto con el entorno del jugador.

Cagliari está en permanente contacto con el entorno del jugador.

El Cagliari comunicó cómo está el jugador

A través de un comunicado oficial el club italiano ratificó el delicado cuadro de su futbolista y manifestó su preocupación por su salud.

"Yael Trepy se encuentra actualmente ingresado en el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos", precisó la institución.

Fuerza Yael, estamos todos contigo. Fuerza Yael, estamos todos contigo.

En el mismo escrito, el Cagliari remarcó que monitorea minuto a minuto su evolución en contacto constante con el centro médico y los familiares, al tiempo que solicitó preservar la intimidad del jugador y sus allegados.

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