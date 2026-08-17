Yael Trepy, futbolista del Cagliari, se encuentra en coma inducido tras un grave accidente en una pileta

Ante la gravedad del escenario, la asistencia de emergencia requirió el despliegue de un helicóptero para concretar su traslado inmediato hacia la localidad de Sassari. El deportista ingresó de urgencia al hospital de dicha ciudad para recibir atención especializada de forma prioritaria.

Respecto a su evolución y las razones de la medida extrema, el periódico La Gazzetta dello Sport precisó que "una tomografía computarizada de tórax reveló una gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, se decidió mantener al jugador en coma inducido médicamente para evitarle más sufrimiento y permitirle recibir tratamiento".

Cagliari está en permanente contacto con el entorno del jugador.

El Cagliari comunicó cómo está el jugador

A través de un comunicado oficial el club italiano ratificó el delicado cuadro de su futbolista y manifestó su preocupación por su salud.

"Yael Trepy se encuentra actualmente ingresado en el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos", precisó la institución.

Fuerza Yael, estamos todos contigo. Fuerza Yael, estamos todos contigo.

Forza Yael, siamo tutti con te pic.twitter.com/GVPu9uL4xM — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 17, 2026

En el mismo escrito, el Cagliari remarcó que monitorea minuto a minuto su evolución en contacto constante con el centro médico y los familiares, al tiempo que solicitó preservar la intimidad del jugador y sus allegados.