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Santos se impuso 3 a 0

Le negaron el saludo a Neymar y después de ganar no tuvo filtros: "Puede seguir llorando"

Thiago Mendes lesionó a Neymar en 2020 y en vez de hacer las paces los jugadores están más alejados que nunca

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Neymar sufrió el desplante del rival, pero terminó celebrando.

Neymar sufrió el desplante del rival, pero terminó celebrando.

En 2020 Neymar defendía los colores del PSG, mientras que Thiago Mendes hacía lo propio en el Olympique de Lyon. En un enfrentamiento por la liga francesa el mediocampista cruzó y lesionó al delantero, dejándolo fuera de competencia y con lágrimas en los ojos tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.

Todo parecía indicar que con el tiempo la relación mejoraría, algo que finalmente no sucedió. Ahora se volvieron a ver las caras por el torneo de Brasil donde Ney juega en el Santos mientras que su archirrival lo hace en el Vasco da Gama.

La cara de Neymar lo dice todo.

La cara de Neymar lo dice todo.

Thiago Mendes le negó el saludo a Neymar

La mala relación de los jugadores data de 2020 cuando el mediocampista le realizó la siguiente falta a Neymar, quien salió lesionado y estuvo fuera de las canchas durante varios partidos.

Ahora se volvieron a encontrar, pero en el Brasileirao y con ambos como capitanes de sus respectivos equipos. Antes del partido Mendes no lo saludó al 10 y solamente se limitó a intercambiar los banderines como parte del protocolo.

Luego, cuando los jugadores se saludan en fila el capitán del Vasco da Gama decidió volver a ignorarlo despertando la sorpresa de Neymar, quien continuó saludando a los árbitros tras el desplante.

Finalmente, quien celebró fue el capitán del Santos ya que su equipo se impuso por 3 a 0 y luego escribió en las redes sociales: "La soberbia precede a la caída".

Para mí es un don nadie. Para mí es un don nadie.

Además, el astro brasileño decidió hacer hincapié en el triunfo de su equipo al lograr salir de la zona de descenso: "Lo más importante es que aun así ganamos contra ellos y él puede seguir llorando".

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