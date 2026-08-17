Le negaron el saludo a Neymar y después de ganar no tuvo filtros: "Puede seguir llorando"

Ahora se volvieron a encontrar, pero en el Brasileirao y con ambos como capitanes de sus respectivos equipos. Antes del partido Mendes no lo saludó al 10 y solamente se limitó a intercambiar los banderines como parte del protocolo.

Luego, cuando los jugadores se saludan en fila el capitán del Vasco da Gama decidió volver a ignorarlo despertando la sorpresa de Neymar, quien continuó saludando a los árbitros tras el desplante.

Finalmente, quien celebró fue el capitán del Santos ya que su equipo se impuso por 3 a 0 y luego escribió en las redes sociales: "La soberbia precede a la caída".

Para mí es un don nadie. Para mí es un don nadie.

Además, el astro brasileño decidió hacer hincapié en el triunfo de su equipo al lograr salir de la zona de descenso: "Lo más importante es que aun así ganamos contra ellos y él puede seguir llorando".