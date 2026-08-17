Qué significa cuando una palta tiene olor a vinagre y qué recomiendan hacer en este caso

La reacción inmediata suele ser el rechazo y la pregunta inevitable: ¿la fruta se puso mala, es peligrosa para la salud o se puede aprovechar igual? Detrás de este fenómeno visual tan común se esconde una explicación científica que pocos conocen.

Qué significa que la palta tenga olor a vinagre

Sin entrar en rodeos, hay que decir que el hecho de que una palta (aguacate) tenga olor a vinagre, agrio o a fermento significa que se ha echado a perder y está en proceso de descomposición.