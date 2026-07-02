Va a jugar contra la Selección argentina por los 16avos de final, pero no quiere la camiseta de Lionel Messi

Ante este difícil deber le consultaron al lateral del Benfica si le pedirá la camiseta al 10 argentino, pero el defensor manifestó que buscará otra: "¿Pedirle la camiseta a Messi? No, no, intercambiaré mi camiseta con Otamendi. Es mi compañero de equipo hasta esta temporada".

El lateral de Cabo Verde tiene una gran relación con el central de la Selección argentina.

En diálogo con Diario AS, aclaró que, aunque no buscará la camiseta del 10, siente una profunda admiración por él: "Para los jugadores es un gran honor jugar contra Messi; es el mejor de todos los tiempos".

"Nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro juego y en cómo vamos a afrontar el partido; ahí es donde está nuestra atención ahora mismo. No nos centramos solo en Messi; no es el único que juega en Argentina, no es el único jugador. Pero, por supuesto, debemos tener cuidado con él y encontrar la manera de frenarlo", concluyó el defensor que colaboró para que tanto Arabia Saudita como Uruguay queden eliminadas del Mundial.

El historial de la Selección argentina ante selecciones africanas

La Selección argentina ha enfrentado en 22 ocasiones a selecciones de África registrando:

22 triunfos.

3 empates.

5 derrotas.

La Selección argentina perdió una sola vez en un Mundial frente a un equipo africano.

Las estadísticas indican que la Albiceleste solo perdió una vez ante una selección africana en la historia de los Mundiales: fue en Italia 1990, cuando Camerún se impuso por 1 a 0.