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En la previa del match

Va a jugar contra la Selección argentina por los 16avos de final, pero no quiere la camiseta de Lionel Messi

La Selección argentina se prepara para el trascendental encuentro con Cabo Verde donde uno de sus defensores aclaró que no quiere la camiseta de Lio

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina será protagonista de un partido sin precedentes.

La Selección argentina será protagonista de un partido sin precedentes.

Cabo Verde tuvo un debut mundialista que quedará en los libros de historia, ya que logró clasificar a los 16avos de final tras superar un grupo por demás complicado: terminó segundo detrás de España, pero por delante de Uruguay y Arabia Saudita. Todavía no conoce la victoria y ahora tendrá enfrente a la Selección argentina en un duelo sin precedentes.

En la previa se generaron todo tipo de especulaciones en torno a cómo jugará el conjunto africano, aunque lo más llamativo es que uno de sus defensores aseguró que no buscará la camiseta de Lionel Messi, ya que prefiere quedarse con la de otro jugador de la Albiceleste.

Sidny Lopes Cabral se prepara para enfrentar a la Selecci&oacute;n argentina.

Sidny Lopes Cabral se prepara para enfrentar a la Selección argentina.

Jugará conta la Selección argentina y buscará eliminar a Messi

Sidny Lopes Cabral tuvo la complicada tarea de anular a Lamine Yamal cuando el delantero español ingresó desde el banco de suplentes con la intención de romper el cero frente a Cabo Verde y el africano lo hizo a la perfección. Ahora su deber será el de intentar que Lionel Messi no toque la pelota con la precaución que no debe realizarle faltas cerca del área, teniendo en cuenta la peligrosidad que esto representa.

Ante este difícil deber le consultaron al lateral del Benfica si le pedirá la camiseta al 10 argentino, pero el defensor manifestó que buscará otra: "¿Pedirle la camiseta a Messi? No, no, intercambiaré mi camiseta con Otamendi. Es mi compañero de equipo hasta esta temporada".

El lateral de Cabo Verde tiene una gran relaci&oacute;n con el central de la Selecci&oacute;n argentina.

El lateral de Cabo Verde tiene una gran relación con el central de la Selección argentina.

En diálogo con Diario AS, aclaró que, aunque no buscará la camiseta del 10, siente una profunda admiración por él: "Para los jugadores es un gran honor jugar contra Messi; es el mejor de todos los tiempos".

"Nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro juego y en cómo vamos a afrontar el partido; ahí es donde está nuestra atención ahora mismo. No nos centramos solo en Messi; no es el único que juega en Argentina, no es el único jugador. Pero, por supuesto, debemos tener cuidado con él y encontrar la manera de frenarlo", concluyó el defensor que colaboró para que tanto Arabia Saudita como Uruguay queden eliminadas del Mundial.

El historial de la Selección argentina ante selecciones africanas

La Selección argentina ha enfrentado en 22 ocasiones a selecciones de África registrando:

  • 22 triunfos.
  • 3 empates.
  • 5 derrotas.
La Selecci&oacute;n argentina perdi&oacute; una sola vez en un Mundial frente a un equipo africano.

La Selección argentina perdió una sola vez en un Mundial frente a un equipo africano.

Las estadísticas indican que la Albiceleste solo perdió una vez ante una selección africana en la historia de los Mundiales: fue en Italia 1990, cuando Camerún se impuso por 1 a 0.

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