Hinchas mendocinos recibieron a la Selección argentina en Miami antes del cruce con Cabo Verde

La delegación albiceleste dejó su búnker en Kansas y llegó cuando caía la tarde a Florida donde además del calor y la humedad habitual lo recibieron algunos hinchas argentinos, y mendocinos, en lo que fue un adelanto de lo que será una verdadera marea celeste y blanca, no solo en el estadio sino también en el banderazo de este jueves en la playa y el Fan Fest en Bayfront Park, entre otros lugares turísticos.

La Scaloneta se instaló en el hotel The Dalmar, en Fort Lauderdale (donde estuvo alojado Colombia) en medio de una alta expectativa ya que miles de hinchas argentinos ya están en Miami y sus alrededores y la demanda de tickets es altísima.