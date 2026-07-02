Hinchas mendocinos recibieron a la Selección argentina en Miami antes del cruce con Cabo Verde

La Selección Argentina aterrizó este miércoles en Miami para preparar el duelo de los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, que se disputará este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium.
La Selección Argentina aterrizó este miércoles en Miami para preparar el duelo de los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde y no faltaron los mendocinos para recibirlos.
La Selección Argentina aterrizó este miércoles en Miami para preparar el duelo de los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, que se disputará este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium.
La delegación albiceleste dejó su búnker en Kansas y llegó cuando caía la tarde a Florida donde además del calor y la humedad habitual lo recibieron algunos hinchas argentinos, y mendocinos, en lo que fue un adelanto de lo que será una verdadera marea celeste y blanca, no solo en el estadio sino también en el banderazo de este jueves en la playa y el Fan Fest en Bayfront Park, entre otros lugares turísticos.
La Scaloneta se instaló en el hotel The Dalmar, en Fort Lauderdale (donde estuvo alojado Colombia) en medio de una alta expectativa ya que miles de hinchas argentinos ya están en Miami y sus alrededores y la demanda de tickets es altísima.
Mientras, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico buscan afinar los últimos detalles para un partido que se presenta como una gran oportunidad para avanzar en el torneo, aún con el respeto que merece cualquier rival en una Copa del Mundo.
En los alrededores del hotel se pudo palpar la gran expectativa y el fervor generado por la llegada de la Selección Argentina a Miami, la ciudad en la que desde hace 3 años vive y juega Lionel Messi.
Hinchas vestidos celeste y blanco de distintos puntos del país, y hasta de otros países, manifestaron su ilusión por ver al conjunto nacional seguir avanzando en el Mundial así como reconocieron las dificultades para conseguir entradas y los altos precios en la reventa.