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Mundial 2026

Los 3 partidos de este jueves 2 de julio en los 16avos del Mundial 2026: juegan España y Portugal vs Croacia

Tres partidos le darán continuidad a los 16avos de final del Mundial 2026 durante la jornada de este jueves

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

Con tres partidos muy atractivos continuarán este jueves los 16avos de final del Mundial 2026. Atrás quedaron las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

A las 16, en Los Ángeles, España buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a Austria en el SoFi Stadium. Más tarde, a las 20 en Toronto, Portugal se medirá ante Croacia en el BMO Field. Por último, desde las 00, Suiza se verá las caras con Argelia en el BC Place de Vancouver.

Los que resulten ganadores de los dos primeros encuentros (españoles/austríacos y portugueses/croatas) se cruzarán cara a cara en los octavos de final, mientras que el que se imponga en el duelo entre helvéticos y argelinos lo hará con el que salga con vida del mano a mano entre Ghana y Colombia (juegan el viernes en el último turno)

Los 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica 0-1 Canadá
  • Brasil 2-1 Japón
  • Alemania 1 (3)-(4) 1 Paraguay
  • Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega
  • Francia 3-0 Suecia
  • México 2-0 Ecuador
  • Inglaterra 2-1 RD Congo
  • Bélgica 3-2 Senegal
  • Estados Unidos 2-0 Bosnia
  • Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
  • España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  • Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
  • Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
  • Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
  • Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)

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