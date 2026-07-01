Los 3 partidos de este jueves 2 de julio en los 16avos del Mundial 2026: juegan España y Portugal vs Croacia

A las 16, en Los Ángeles, España buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a Austria en el SoFi Stadium. Más tarde, a las 20 en Toronto, Portugal se medirá ante Croacia en el BMO Field. Por último, desde las 00, Suiza se verá las caras con Argelia en el BC Place de Vancouver.

Los que resulten ganadores de los dos primeros encuentros (españoles/austríacos y portugueses/croatas) se cruzarán cara a cara en los octavos de final, mientras que el que se imponga en el duelo entre helvéticos y argelinos lo hará con el que salga con vida del mano a mano entre Ghana y Colombia (juegan el viernes en el último turno)