El fuerte mensaje de Thiago Almada antes del cruce clave en el Mundial 2026: "Vamos a defender el título"

En este contexto, Thiago Almada manifestó sus emociones. "Muy contento por estos tres partidos, pudimos salir primeros como queríamos haciendo una gran Fase de Grupos", comenzó el campeón en Qatar 2022.

En cuanto al plano personal, el volante reconoció estar viviendo un sueño: "Trato de cuidar mi lugar día a día. Se hace fácil con los compañeros que tengo, me siento muy bien ayudando al equipo".

“VAMOS A TRATAR DE DEFENDER EL TÍTULO Y DEJAR LA CAMISETA EN LO MÁS ALTO”



Thiago Almada contó cómo se prepara la Selección Argentina para el encuentro ante Cabo Verde y le dejó un mensaje a todo el país.



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Con respecto al mano a mano que se avecina Almada sabe que la Selección argentina no tiene margen de error: “Encaramos el partido con la exigencia que lleva un Mundial. Hay que estar en todos los detalles, todos juntos como equipo nos hace más fuertes”.

Cuándo juega la Selección argentina

La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium, donde hace 2 años obtuvo la Copa América tras ganarle a Colombia en tiempo extra.