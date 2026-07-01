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Mundial 2026

El fuerte mensaje de Thiago Almada antes del cruce clave en el Mundial 2026: "Vamos a defender el título"

Thiago Almada rompió el silencio en la previa del mano a mano entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Thiago Almada se refirió al mano a mano con Cabo Verde.

Thiago Almada se refirió al mano a mano con Cabo Verde.

Thiago Almada, quien se ganó la titularidad en la Selección argentina, analizó el gran presente del equipo tras clasificar con puntaje ideal en la fase de grupos del Mundial 2026. En la previa del decisivo choque por los 16avos de final ante Cabo Verde, el el actual futbolista del Atlético de Madrid expresó sus emociones.

De cara al primero de los mano a mano en la Copa del Mundo, envió un fuerte mensaje de agradecimiento a los hinchas: aseguró que el plantel dejará todo para defender el título logrado en Qatar y consolidar el sueño de lograr el bicampeonato.

El mensaje de Thiago Almada en pleno Mundial 2026

La Selección argentina llega a su cruce ante Cabo Verde con un presente inmejorable, tras conseguir sumar de a tres en todos los partidos que disputó en el actual Mundial 2026: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

En este contexto, Thiago Almada manifestó sus emociones. "Muy contento por estos tres partidos, pudimos salir primeros como queríamos haciendo una gran Fase de Grupos", comenzó el campeón en Qatar 2022.

En cuanto al plano personal, el volante reconoció estar viviendo un sueño: "Trato de cuidar mi lugar día a día. Se hace fácil con los compañeros que tengo, me siento muy bien ayudando al equipo".

Con respecto al mano a mano que se avecina Almada sabe que la Selección argentina no tiene margen de error: “Encaramos el partido con la exigencia que lleva un Mundial. Hay que estar en todos los detalles, todos juntos como equipo nos hace más fuertes”.

Cuándo juega la Selección argentina

La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium, donde hace 2 años obtuvo la Copa América tras ganarle a Colombia en tiempo extra.

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