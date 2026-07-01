Bélgica logró una agónica victoria ante Senegal y se metió en octavos del Mundial 2026

El complemento inició con la misma tónica. Los africanos estiraron la diferencia a los 51' gracias a un golazo de Ismaila Sarr, que remató mano a mano ante un Thibaut Courtois que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Con el 2-0 en contra, el técnico belga movió el banco y le dio aire fresco al ataque, buscando con desesperación un descuento que le permitiera volver a meterse en la disputa por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La reacción de Bélgica llegó de forma épica en el tramo final del encuentro. Romelu Lukaku anotó el descuento a los 86 y solo tres minutos más tarde Youri Tielemans desató la locura al estampar el 2-2 definitivo de cabeza. Con este agónico empate, el emocionante la definición se estiró hasta los penales.

Bélgica lo liquidó sobre el final y se metió en octavos del Mundial 2026

El suplementario en Seattle arrancó con ambos equipos decididos a evitar los penales. Senegal avisó primero con un remate cruzado de Mbaye y un violento disparo de Ndiaye que Thibaut Courtois logró desactivar. Bélgica resistía los embates africanos mientras refrescaba el mediocampo con el ingreso de Onana.

La paridad estuvo a punto de romperse a los 116', cuando un remate de Lukebakio reventó el palo con el arquero senegalés ya vencido. Sin embargo, el drama real llegó al 119' cuando el árbitro, tras revisar en el VAR, sancionó la pena máxima a favor de los europeos. Con el tiempo cumplido Youri Tielemans se hizo cargo de la presión y selló la histórica remontada abriendo el pie de su botín derecho.