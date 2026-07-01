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Mundial 2026

Chilavert no da tregua: feroz ninguneo a Alfaro y una repudiable frase tras la hazaña de Paraguay

Chilavert estalló en las redes luego de la épica clasificación de Paraguay. Le quitó mérito al DT argentino y se cruzó con Larissa Riquelme en redes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Chilavert sumó un nuevo capítulo a su pelea mediática con Gustavo Alfaro.

Chilavert sumó un nuevo capítulo a su pelea mediática con Gustavo Alfaro.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer épicamente a Alemania en los penales, desató la euforia guaraní. Sin embargo, esta hazaña no logró frenar la interna entre José Luis Félix Chilavert y Gustavo Alfaro.

El histórico de la Albirroja volvió a la carga en redes sociales con un explosivo comentario que encendió la polémica. Al responderle a la mediática Larissa Riquelme, Chila minimizó por completo el trabajo del Profesor. Como si fuera poco, dejó una desafortunada frase que no tardó en volverse viral a través de las redes sociales.

Gustavo Alfaro recibi&oacute; un nuevo dardo de Chilavert.

Gustavo Alfaro recibió un nuevo dardo de Chilavert.

La desubicada respuesta de Chilavert

La mecha se encendió cuando Larissa Riquelme lanzó una indirecta en X, apuntando contra los críticos de la Selección de Paraguay: "Hace unos días bajaban la caña al técnico y hoy son los primeros en festejar".

Fiel a su estilo, Chilavert recogió el guante y no tardó en desatar la polémica. "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido", comenzó el ex Vélez.

Luego de sus desafortunadas palabras contra la mencionada mujer, sumó: "Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo".

Con estas palabras, el exarquero de la Albirroja le quitó todo el crédito de la clasificación frente a la tetracampeona del mundo a Gustavo Alfaro, atribuyéndole la gesta de los 120 minutos de juego y la tanda de penales pura y exclusivamente a la actitud del plantel.

El origen de una guerra que no da tregua

De esta manera se suma un nuevo capítulo a un enfrentamiento que ya no es novedoso. Durante la fase de grupos, Chilavert ya había calificado a Alfaro como "un personaje que no sabe nada de fútbol" y que "lo único que sabe hacer es hablar".

La explosión de Chila se dio como producto de las declaraciones en las que el DT mencionó que las joyas de Turquía, Arda Güler y Kenan Yildiz, cotizaban más que todo el seleccionado paraguayo. En ese entonces llegó a decir que si él estuviera en el plantel "lo agarraba del cogote".

Por su parte, el Profesor intentó bajar los decibeles en la previa de Alemania. El estratega recordó con nostalgia que el propio Chilavert le había dicho años atrás que quería contratarlo para la Selección y lamentó su postura actual: "Me hubiera gustado que en vez de ser un francotirador, me llamara e invitara a compartir sus experiencias mundialistas".

Sin embargo, la tregua parece imposible. Horas antes del partido, Chilavert ya lo había tildado de "filósofo de turno" y, ahora, con el pase a octavos en el bolsillo, prefirió profundizar la grieta en lugar de sumarse a la fiesta nacional.

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