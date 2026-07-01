La Selección argentina se trasladó a Miami donde Scaloni definirá el equipo para jugar con Cabo Verde

De Paul, Enzo y Alexis serán los volantes y acompañarán a Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez quien conservaría su lugar en el once inicial.

De esta manera los únicos que repetirían respecto del partido ante Jordania serían Dibu y Lautaro, los dos Martínez, mientras que se repetiría el equipo que inició el duelo con Austria, en la segunda fecha.

De Paul es uno de los titulares indiscutidos para Scaloni.

El DT y un jugador brindarán este jueves la habitual conferencia de prensa, pero es un hecho que la formación recién se confirmará horas antes del partido que está programado para el viernes 3 de julio a las 19 hora argentina, en el Hard Rock Stadium, donde hace 2 años obtuvo la Copa América tras ganarle a Colombia.

Otros detalles que se revelaron es que el canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro ante Cabo Verde en el que Argentina va a jugar con la camiseta titular, pantalones y medias blancas.

Hasta cuándo se quedará la Selección argentina en Miami

Según el resultado del encuentro del viernes la estadía en Miami de la Selección argentina podría prolongarse por unos días más ya que recién el lunes viajaría a Atlanta donde el martes 7 de julio será el probable cruce de octavos de final ante el ganador entre Australia y Egipto.

Recién después de ese hipotético partido en Atlanta la delegación argentina retornaría a la concentración en Kansas City ciudad en la que jugaría por los cuartos de final el sábado 11 de julio.