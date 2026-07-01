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Estados Unidos superó a Bosnia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos venció a Bosnia Herzegovina y se metió en los octavos del final del Mundial 2026 que lo tiene como su principal anfitrión.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Balogun hizo el primero y fue expulsado.

Balogun hizo el primero y fue expulsado.

Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia Herzegovina y se metió en los octavos del final del Mundial 2026 que lo tiene como su principal anfitrión.

Folarin Balogun abrió el marcador a los 45' y en la segunda parte se fue expulsado, pero a los 80' Malik Tillman, de tiro libre, sentenció la clasificación del equipo que dirige Mauricio Pochettino.

Estados Unidos ya está entre los 16 mejores del Mundial 2026.

Estados Unidos ya está entre los 16 mejores del Mundial 2026.

Tras haber ganado el Grupo D, la selección estadounidense prolongó su camino exitoso en el Mundial 2026 al obtener por segunda vez en toda su historia un triunfo en un cruce eliminatorio.

La ilusión de los estadounidenses pasó por San Francisco y ahora se trasladará a Seattle donde el lunes 6 de julio a las 21 jugará con Bélgica por el pase a los cuartos de final.

Los cruces confirmados de octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos
  • Brasil vs. Noruega
  • Francia vs. Paraguay
  • México vs. Inglaterra
  • Estados Unidos vs. Bélgica

Los 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica 0-1 Canadá
  • Brasil 2-1 Japón
  • Alemania 1 (3)-(4) 1 Paraguay
  • Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega
  • Francia 3-0 Suecia
  • México 2-0 Ecuador
  • Inglaterra 2 - RD Congo 1
  • Estados Unidos 2 - Bosnia 0
  • Bélgica 3 - Senegal 2

Lo que viene

  • Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
  • España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  • Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
  • Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
  • Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
  • Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)

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