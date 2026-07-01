Estados Unidos superó a Bosnia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia Herzegovina y se metió en los octavos del final del Mundial 2026 que lo tiene como su principal anfitrión.
Estados Unidos venció a Bosnia Herzegovina y se metió en los octavos del final del Mundial 2026 que lo tiene como su principal anfitrión.
Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia Herzegovina y se metió en los octavos del final del Mundial 2026 que lo tiene como su principal anfitrión.
Folarin Balogun abrió el marcador a los 45' y en la segunda parte se fue expulsado, pero a los 80' Malik Tillman, de tiro libre, sentenció la clasificación del equipo que dirige Mauricio Pochettino.
Tras haber ganado el Grupo D, la selección estadounidense prolongó su camino exitoso en el Mundial 2026 al obtener por segunda vez en toda su historia un triunfo en un cruce eliminatorio.
La ilusión de los estadounidenses pasó por San Francisco y ahora se trasladará a Seattle donde el lunes 6 de julio a las 21 jugará con Bélgica por el pase a los cuartos de final.
Lo que viene