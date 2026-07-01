Estados Unidos superó a Bosnia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Folarin Balogun abrió el marcador a los 45' y en la segunda parte se fue expulsado, pero a los 80' Malik Tillman, de tiro libre, sentenció la clasificación del equipo que dirige Mauricio Pochettino.

Estados Unidos ya está entre los 16 mejores del Mundial 2026.

Tras haber ganado el Grupo D, la selección estadounidense prolongó su camino exitoso en el Mundial 2026 al obtener por segunda vez en toda su historia un triunfo en un cruce eliminatorio.