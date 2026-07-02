Cómo Messi, Cristiano y Modric sostienen un rendimiento de élite cerca de los 40 en el Mundial 2026

Los factores que sostienen el rendimiento de un futbolista veterano

Para competir en un Mundial, todos los sistemas del cuerpo, neuromuscular, cardiovascular, metabólico, deben funcionar de forma óptima. En jugadores veteranos, esto depende de una combinación de factores:

Entrenamiento físico específico.

Alimentación adecuada y personalizada.

Sueño de alta calidad.

Rutinas de recuperación avanzadas.

Trabajo mental y emocional.

Motivación sostenida.

Entornos profesionales de alto nivel.

Valores como disciplina, esfuerzo y constancia.

Según Loras, además del físico, la motivación es decisiva: “No bajar el nivel de exigencia y sostener hábitos durante años es lo que diferencia a un jugador top”.

Qué capacidades se pierden y cuáles se mantienen con la edad

Las capacidades físicas no envejecen todas igual:

Flexibilidad: es la que más rápido se pierde, aunque puede trabajarse con técnicas modernas.

es la que más rápido se pierde, aunque puede trabajarse con técnicas modernas. Velocidad: disminuye progresivamente, pero puede compensarse con anticipación y lectura del juego.

disminuye progresivamente, pero puede compensarse con anticipación y lectura del juego. Resistencia: se mantiene si se entrena de forma inteligente.

se mantiene si se entrena de forma inteligente. Fuerza: es la capacidad que mejor perdura con la edad y la más recomendada para la longevidad deportiva.

La clave es la recuperación. Si un jugador logra recuperarse bien, puede rendir. Si no, el desgaste se acumula y el rendimiento cae.

Luka Modric combina inteligencia táctica y control del ritmo.

Cómo entrenan y se cuidan: rutinas distintas para edades distintas

Un futbolista de 40 años no entrena igual que uno de 20. Las células se ralentizan, la recuperación tarda más y el cansancio dura más tiempo. Por eso, los jugadores veteranos:

Dosifican esfuerzos .

. Adaptan cargas .

. Personalizan rutinas .

. Renuncian a hábitos nocivos (alcohol, dulces, desorden alimentario).

(alcohol, dulces, desorden alimentario). Priorizan terapias de recuperación (crioterapia, fisioterapia avanzada, trabajo neuromuscular).

La edad no determina la terapia: se individualiza según el estado físico y la fase competitiva.

Messi, Cristiano y Modric: ¿excepciones o nueva tendencia?

Los expertos coinciden: llegar a un Mundial con 40 años y rendir a nivel élite es extraordinario. En defensores es más común; en atacantes, casi imposible.

¿Qué los hace únicos?

Lionel Messi: sobresale por su técnica, visión y lectura del juego, cualidades que envejecen mejor.

sobresale por su técnica, visión y lectura del juego, cualidades que envejecen mejor. Cristiano Ronaldo: destaca por su potencia, fuerza y velocidad trabajada durante décadas.

destaca por su potencia, fuerza y velocidad trabajada durante décadas. Luka Modric: combina inteligencia táctica, control del ritmo y una capacidad de adaptación excepcional.

No se trata de compararlos: son tres ejemplos de longevidad deportiva basada en ciencia, hábitos y mentalidad.

Salud, ciencia y disciplina al servicio de la longevidad deportiva

Messi, Cristiano y Modric no desafían la edad por azar. Lo hacen porque integran entrenamiento inteligente, recuperación avanzada, hábitos sostenidos, motivación extrema y adaptación fisiológica.

Su presencia en el Mundial 2026 no solo es un fenómeno deportivo: es una demostración de cómo la salud, la ciencia y la disciplina pueden extender la vida competitiva de un atleta de élite.