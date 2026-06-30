La reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por los dichos de Florencia Peña sobre Jorge Messi

Además, la diva dio detalles de como serán sus días en Miami."Por ahí Marley, viste, me pone la cámara en todos lados, es mi amigo y yo tengo... que hacerlo. Pero... pero no, no voy a hacer un programa, no", explicó aunque confirmó sus deseos de entrevistar a Messi y su familia.

¿Susana Giménez "gordofóbica" con Andrea del Boca?

robó todas las miradas en la entrega de los Premios Martín Fierro de Moda donde fue homenajeada por una carrera llena de estilo y glamour.

Feliz con el agasajo que recibió, Susana Géimnez habló de todo a la salida de la ceremonia e incluso se refirió al paso de Andrea del Boca por la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

"La pasé bárbaro, divino, todo organizado como los dioses. Me gusta mucho pero también yo lo di todo y amé todo lo que hacía", arrancó la diva de los teléfonos quien asistió con look de Dolce & Gabanna.

Susana Giménez habló del cuerpo de Andrea del Boca.

Además, Susana Giménez fue consultada por las recientes declaraciones de Ricardo Biasotti sobre Andrea del Boca y la rubia sorprendió con su comentario sobre Andrea. "La vi una vez cuando entró, me sorprendí, estaba más gor... Pero a ella no la vi, recién llego", dijo estallando la polémica.