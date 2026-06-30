En las últimas horas, las redes sociales estallaron con el esperado reencuentro de Nenu López y Franco Zunino tras la salida de la rubia de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
Gran Hermano: cómo fue el reencuentro de Nenu López y Zunino
Los seguidores quedaron enloquecidos tras la salida de Nenu López de la casa de Gran Hermano. ¿Qué hizo Zunino?
Luego de quedar en una reñida final con Campanita, Nenu López fue eliminada de Gran Hermano por decisión del público y pudo volver a ver a Zunino quien fue eliminado semanas antes.
Luego de que el joven le prometiera a Nenu que la esperaría para seguir con su romance afuera del programa, la pareja se reencontró en el estudio de Gran Hermano y sellaron su amor con un apasionado beso enfrente de todos los presentes.
Zunino fue uno de los participantes más controversial de la casa por sus comentadas historias de amor. Si bien tenía una relación previa con una joven llamada Micaela, tuvo un vínculo con Luana e incluso se mostró muy cerca de Gladys la Bomba Tucumana.
El primer beso de Nenu López y Franco Zunino
Zunino manifestó su interés por Nenu López desde el primer momento de su ingreso en el repechaje.
Ahora, Zunino y Nenu decidieron ir un paso más allá mientras se duchaban juntos en el baño de la casa, alejados de otros participantes.
Al terminar, Nenu y Zunino sellaron su encuentro con un beso que quedó registrado por las cámaras. "Al fin me saqué las ganas", dijo el joven emocionado.
Charlotte Caniggia harta de Gran Hermano
Charlotte Caniggia fue una de las famosas en ingresar a durante el repechaje en el que también regresaron algunos de los participantes expulsados.
Tras meses alejada de los medios y la televisión, Charlotte Caniggia regresó con todo y provocó toda una revolución en la casa y en las redes sociales por sus comentarios.
Desde el primer momento de su llegada, Charlotte se mostró muy molesta y enojado por la falta de higiene de la casa y, en las últimas horas habría tomado la decisión de irse definitivamente.