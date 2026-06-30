Gran Hermano: cómo fue el reencuentro de Nenu López y Zunino

Nenu López fue eliminada de Gran Hermano y se reencontró con Zunino.

Zunino fue uno de los participantes más controversial de la casa por sus comentadas historias de amor. Si bien tenía una relación previa con una joven llamada Micaela, tuvo un vínculo con Luana e incluso se mostró muy cerca de Gladys la Bomba Tucumana.

El primer beso de Nenu López y Franco Zunino

Zunino manifestó su interés por Nenu López desde el primer momento de su ingreso en el repechaje.

Ahora, Zunino y Nenu decidieron ir un paso más allá mientras se duchaban juntos en el baño de la casa, alejados de otros participantes.

Al terminar, Nenu y Zunino sellaron su encuentro con un beso que quedó registrado por las cámaras. "Al fin me saqué las ganas", dijo el joven emocionado.

Charlotte Caniggia harta de Gran Hermano

Charlotte Caniggia fue una de las famosas en ingresar a durante el repechaje en el que también regresaron algunos de los participantes expulsados.

Tras meses alejada de los medios y la televisión, Charlotte Caniggia regresó con todo y provocó toda una revolución en la casa y en las redes sociales por sus comentarios.

Desde el primer momento de su llegada, Charlotte se mostró muy molesta y enojado por la falta de higiene de la casa y, en las últimas horas habría tomado la decisión de irse definitivamente.