Qué significa si tu firma es tu nombre real y no un garabato

Cuando alguien firma con su nombre, suele hacerlo por razones que pueden ir desde lo práctico y lo profesional hasta lo emocional y simbólico. Según la grafología, no se trata solo de una formalidad, sino de una manera de presentarse al mundo con una identidad clara y completa.

En este sentido, cuando se procede a firmar directamente con el nombre sin garabatos y se puede comprender completamente significa que el individuo se muestra con sinceridad, franqueza y que es muy independiente. No obstante, una firma ilegible corresponde a personas más desconfiadas.

Mayúsculas en la firma con el nombre.

Además, si en la firma solo se entienden el nombre podría representar a una persona que se toma un tiempo antes de entregar su confianza. Sin embargo, es necesario analizar este caso con otros aspectos, tal cómo: