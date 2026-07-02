La planta de hojas púrpura que es ideal para darle un toque especial a tu jardín invernal

Las campanillas de coral son populares por sus hojas coloridas.

Las campanas de coral son plantas extremadamente resistentes al frío. Tienen la capacidad de sobrevivir heladas intensas una vez que están bien establecidas. Cabe destacar que conservan su follaje en climas templados, aunque en zonas con inviernos muy fríos, pueden perder sus hojas, pero rebrotan con fuerza en primavera.

Guia de cuidados de la planta

Los jardineros expertos recomiendan plantar las campanilas en grupos para cubrir los bordes del jardín. El cuidado de esta especie es bastante sencillo: les gusta la humedad moderada y les irá bien en sombra parcial, lo cual es una buena noticia si tienes árboles.

Estas plantas prefieren un suelo rico en nutrientes, con buen drenaje, especialmente en zonas sombreadas, ya que si se asientan en el suelo húmedo, se pueden pudrir.

Las campanas de coral son plantas bastante resistentes a las plagas.

Las campanas de coral se deben regar una vez por semana, ajustando la frecuencia según la temporada. En verano o climas muy secos, aumenta a dos o tres veces por semana. Si cultivas esta variedad en maceta, asegúrate de que tenga orificios de drenaje para que el agua drene libremente.

Por último, es importante proporcionar fertilizante de liberación lenta durante la primavera. Las aplicaciones de fertilizante de liberación rápida inhiben la floración.