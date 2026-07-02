Maxi López y el nivel de Messi en el Mundial 2026: "Me parece que está disfrutando cada minuto"

Maxi López con una estatua de Maradona en el museo de la Conmebol, en Miami.

- ¿Cómo lo ves a Messi? Te tocó compartir mucho de de muy jóvenes los dos en Barcelona. ¿Cómo cómo lo ves a sus 39 años?

- Mirá, lo vi el otro día y lo veo con una sonrisa. Me parece que está disfrutando cada minuto. Te das cuenta cómo vive las cosas, cómo se mueve, cómo está. Si bien están concentrado te das cuenta de esa felicidad que él tiene, la demuestra cada partido y con 39 años estar ahí entre los goleadores del campeonato compitiendo contra chicos de 23 o 24 me parece que es una es una locura.

- Por ejemplo, compitiendo con Mbappé.

- Impresionante. Bueno, lo de Mbappé en los mundiales es de otro planeta, o sea, le quedan 2 o 3 mundiales y hoy está con creo que 18 goles en 18 partidos. Es terrible. Son los deportistas de elite nuevos que me parecen atletas superlativos.

- Siente que se recuperado el tema del delantero goleador en esta Copa del Mundo.

- Yo me peleaba con mis amigos en el stream y le decía, yo quiero ver los buenos jugadores que jueguen bien en el Mundial. Y estamos viendo un Harry Kane que es espectacular, Mbappé no para de hacer goles, Leo. Me parece que todo eso ayuda a que la competencia y el espectáculo sea más lindo.

- Maxi, candidatos en la Copa del Mundo, ¿a quién ves bien?

- Brasil, Francia, España. Estoy tratando de quemar a todos los que no son Argentina, o sea, a todos esos los veo buenos candidatos. Obviamente, fuera de bromas me sorprendió mucho Noruega, pero me parece que va a quedar entre los países grandes.

- ¿Maxi cómo ves a Lautaro Martínez?

- Lautaro tiene que hacer goles, eso es lo que te da confianza y lo que al delantero lo mantiene bien. El otro día pudo convertir y está en un puesto fundamental para el esquema de Scaloni, con mucho sacrificio, pero si llegan los goles, obviamente llega la recompensa.

- ¿Pueden jugar junto con Julián? Son dos enormes delanteros, pero les ha costado jugar juntos.

- Yo creo que pueden jugar juntos porque no son de las mismas características. Me parece que el Toro es más de referencia y Julián es un poco más de movimiento y puede jugar por las bandas. Podrían jugar, no es el ejemplo de Batistuta y Crespo que eran dos centrodelanteros, ellos pueden jugar juntos. Lo que pasa que creo que gira todo un poco en función a Leo, él es como el faro del equipo y el que mejor finaliza. Entonces en este equipo los delanteros tienen que sacrificarse para dejar en mejor posición a Leo, porque es el que tiene más efectividad.

Cortitas de Maxi López en Miami

La espina de no haber jugado un Mundial: "En el momento que yo estaba habían otros delanteros también que eran importantes, pero lo disfruto de otra manera. Hoy me toca cubrirlo del lado afuera de la cancha. No te voy a mentir, me hubiese gustado estar dentro de la cancha porque la verdad las canchas son hermosas es un campeonato increíble, pero bueno, lo disfruto de donde me toca"

Tres jugadores de La Scaloneta para un asado: "Leo, pues ya compartimos y sé lo que me divierto; Rodri De Paul porque jugamos juntos y si tengo que elegir un tercero, el que cuente los chistes, yo lo vería tipo al Dibu contando historias".