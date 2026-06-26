Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Copa del Mundo 2026

España le ganó al Uruguay de Marcelo Bielsa y lo dejó afuera del Mundial 2026

La selección de España le ganó a Uruguay por 1 a 0 este viernes en el estadio Akron de Guadalajara (México), se quedó con el Grupo H del Mundial y lo dejó afuera

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Álex Baena marcó el gol de España y Muslera tuvo una débil resistencia.

Álex Baena marcó el gol de España y Muslera tuvo una débil resistencia.

La selección de España venció a Uruguay por 1 a 0 este viernes en el estadio Akron de Guadalajara (México), por lo que se quedó con el Grupo H del Mundial 2026. Mientras que el combinado dirigido por Marcelo Bielsa se quedó afuera de la Copa del Mundo. Quedó definido que Cabo Verde será el rival de la Selección argentina en los 16avos de final.

El único gol de los españoles fue por medio de una media vuelta de Álex Baena a los 41 minutos del primer tiempo en complicidad con el arquero celeste Fernando Muslera.

Se le escap&oacute; la pelota a Muslera y Uruguay fue eliminado del Mundial.

Se le escapó la pelota a Muslera y Uruguay fue eliminado del Mundial.

La debacle de Uruguay se produjo tras los empates -1 a 1 ante Arabia Saudita y 2 a 2 ante Cabo Verde- y la caída frente a los españoles.

En un vestuario uruguayo que estuvo muy mal en los últimos días, en el entretiempo parecieron haberse roto todos los lazos: Muslera no salió a jugar el segundo tiempo, fue reemplazado por el arquero Sergio Rochet, y Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, fue sustituido en los primeros minutos de la segunda etapa.

El combinado uruguayo se encontraba obligado a sumar, pero un grave error de Muslera, que no puso bien las manos ante un débil disparo del delantero Álex Baena, puso al conjunto sudamericano en desventaja cerca del final de la primera mitad. Y ese error fue lapidario para la Celeste.

Además es la segunda vez que un equipo dirigido por Bielsa es eliminado en primera ronda, ya que la Selección argentina, con el Loco como DT, se quedó afuera del Mundial de Corea-Japón 2002.

Cabo Verde se medirá con la Selección argentina en los 16avos de final

Cabo Verde y Arabia Saudita empataron sin goles en el Houston Stadium este viernes y el elenco africano se metió en los 16avos de final del torneo ecuménico.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas