España le ganó al Uruguay de Marcelo Bielsa y lo dejó afuera del Mundial 2026

En un vestuario uruguayo que estuvo muy mal en los últimos días, en el entretiempo parecieron haberse roto todos los lazos: Muslera no salió a jugar el segundo tiempo, fue reemplazado por el arquero Sergio Rochet, y Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, fue sustituido en los primeros minutos de la segunda etapa.

El combinado uruguayo se encontraba obligado a sumar, pero un grave error de Muslera, que no puso bien las manos ante un débil disparo del delantero Álex Baena, puso al conjunto sudamericano en desventaja cerca del final de la primera mitad. Y ese error fue lapidario para la Celeste.

Además es la segunda vez que un equipo dirigido por Bielsa es eliminado en primera ronda, ya que la Selección argentina, con el Loco como DT, se quedó afuera del Mundial de Corea-Japón 2002.

Cabo Verde se medirá con la Selección argentina en los 16avos de final

Cabo Verde y Arabia Saudita empataron sin goles en el Houston Stadium este viernes y el elenco africano se metió en los 16avos de final del torneo ecuménico.