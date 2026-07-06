Scaloni confirmó que Paredes será titular en la Selección argentina ante Egipto

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el volante de Boca Leandro Paredes será titular en el partido de este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que el volante Leandro Paredes será titular en el partido de este martes ante Egipto
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el volante de Boca Leandro Paredes será titular en el partido de este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.
Scaloni fue consultado por la presencia de Alexis Mac Allister de volante central y respondió: "Porque Leandro (Paredes) vino lesionado, no tiene otra lectura. Cuando ha dado muestras de estar bien, ha jugado casi siempre Leandro. Hizo un esfuerzo enorme para llegar y creímos que el suplente ideal era Alexis porque Enzo en su equipo está jugando en otra posición". Luego el DT albiceleste dijo que Paredes será titular ante los egipcios.
"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores y no se lo voy a decir a ustedes. Pero más o menos es lo que están diciendo", expresó el entrenador del equipo nacional.
"Este Mundial esta siendo complicado para todos, no hay una Selección. El otro día parecía que Francia, sigue siendo rival temible, pero con Paraguay le costó. A España le costó con Portugal. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo, porque los rivales juegan. Hay condiciones diferentes de lo que se venía viendo en otros mundiales", expresó.
"Nuestro nivel es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. SIempre hay cosas para corregir", dijo en otro tramo de la conferencia.
"Esta Selección hace años que viene jugando como candidata en todos los torneos y siempre ha jugado bien. Cuando el rival te mete en dificultad o las cosas no salen como uno piensa, no hay una sola manera de ir a ganar. Si no te salen las cosas jugando bien, no juntás pases, hay otras maneras: con la garra, con la intensidad, con los huevos y el espíritu que llevamos adentro todos nosotros", expresó Scaloni cuando le preguntaron por la sufrida victoria albiceleste sobre Cabo Verde en los 16avos de final.