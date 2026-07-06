Scaloni confirmó que Paredes será titular en la Selección argentina ante Egipto

"Este Mundial esta siendo complicado para todos, no hay una Selección. El otro día parecía que Francia, sigue siendo rival temible, pero con Paraguay le costó. A España le costó con Portugal. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo, porque los rivales juegan. Hay condiciones diferentes de lo que se venía viendo en otros mundiales", expresó.

"Nuestro nivel es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. SIempre hay cosas para corregir", dijo en otro tramo de la conferencia.

"Esta Selección hace años que viene jugando como candidata en todos los torneos y siempre ha jugado bien. Cuando el rival te mete en dificultad o las cosas no salen como uno piensa, no hay una sola manera de ir a ganar. Si no te salen las cosas jugando bien, no juntás pases, hay otras maneras: con la garra, con la intensidad, con los huevos y el espíritu que llevamos adentro todos nosotros", expresó Scaloni cuando le preguntaron por la sufrida victoria albiceleste sobre Cabo Verde en los 16avos de final.