Argentina a todo o nada en el Mundial: claves para manejar el estrés emocional y reducir el riesgo de un infarto

Los partidos decisivos del Mundial nos ponen los pelos de punta. Hay que cuidar las emociones. Imagen ilustrativa.

Estrés emocional en el Mundial: por qué un partido puede afectar al corazón

El trabajo también recuerda otro antecedente significativo: tras la eliminación de Inglaterra por penales frente a Argentina en el Mundial de Francia 1998, las internaciones por infarto agudo de miocardio aumentaron un 25% entre el día del partido y las dos jornadas posteriores.

Además, metaanálisis que reunieron investigaciones realizadas durante distintos torneos internacionales mostraron que mirar partidos de fútbol se asocia con un incremento del 20% en el riesgo de infarto no fatal y del 17% en los eventos cardiovasculares agudos no fatales.

Según Cavallo, el estrés intenso provoca una liberación de adrenalina y otras hormonas que elevan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y favorecen la aparición de arritmias y coágulos. En personas con enfermedad coronaria o múltiples factores de riesgo, esa respuesta puede ser suficiente para desencadenar una complicación.

¡Tranquilo! Hay que disfrutar de los partidos de la Selección Argentina, pero cuidando la salud. Imagen ilustrativa.

A ese escenario suelen sumarse hábitos poco saludables durante los partidos, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, las comidas abundantes, la falta de descanso y el sedentarismo. Todo lo que no hay que estirar, sino más bien cortar de raíz.

Por eso, el cardiólogo recomendó que quienes tengan antecedentes cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes o colesterol elevado mantengan sus tratamientos, eviten los excesos y consulten de inmediato ante síntomas como: dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o mareos.

"La buena noticia es que el fútbol no debe dejar de disfrutarse. El mensaje es simple: vivir el Mundial con pasión, pero sin olvidar que cuidar el corazón también forma parte del juego", concluyó.