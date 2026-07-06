Inicio Sociedad Vendimia
Cultura

Se conocieron los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2026: todos los nombres, rubro por rubro

El tradicional concurso de Ediciones Culturales de Mendoza premió a las mejores letras locales en seis categorías. Cada autor recibirá $800.000, la publicación de su libro y 35% de la tirada

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Ana María Distefano ganó el certamen Vendimia en categoría novela.

Ana María Distefano ganó el certamen Vendimia en categoría novela.

Foto: UNCuyo

La Subsecretaría de Cultura y Ediciones Culturales de Mendoza anunciaron oficialmente a los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2026. Esta edición se destacó -según los organizadores- por la solidez estética de las propuestas y el abordaje de temáticas de fuerte impacto contemporáneo, como la salud mental, las apuestas online en jóvenes y la violencia familiar.

A continuación, la guía con los protagonistas de las letras mendocinas este año en el tradicional certamen:

Novela

  • Ganadora: Ana Federica Distefano

  • Obra: ECOS (Un texto que aborda la violencia paterna y los traumas de la infancia con un lenguaje poético).

  • Jurado: Gladys Mariángel Jara, Carolina Natalia Cusa Nanfro y Carmen del Rosario Castro.

Cuento

  • Ganadora: Georgina Vacchelli (seleccionada entre 76 propuestas).

  • Obra: La Reserva (relatos de ciencia ficción y extrañamiento cercanos a la estética de Black Mirror).

  • Jurado: Pablo García, Gonzalo Glorioso y Gabriela Nafissi.

Se conocieron los nombres del certamen literario Vendimia.

Se conocieron los nombres del certamen literario Vendimia.

Poesía

  • Ganadora: Melisa Carrasco (elegida entre 77 obras).

  • Obra: Trenza (destacada por el jurado por su excepcional unidad estética y potencia de imágenes).

  • Jurado: Daniela Bustos, Juliana María del Pópolo y Noelia Agüero.

Dramaturgia

  • Ganadora: Noelia Lucas (seleccionada entre 28 propuestas).

  • Obra: Tic, tic, tic (Un monólogo arriesgado ambientado en la intranquilidad de un hospicio psiquiátrico).

  • Jurado: Diego Quiroga, Carlos Pedrosa y Pablo Longo.

Gonzalo Ruiz fue premiado en literatura juvenil.

Gonzalo Ruiz fue premiado en literatura juvenil.

Literatura juvenil

  • Ganador: Gonzalo Ruiz (elegido entre 21 propuestas).

  • Obra: Los invictos (una trama ágil que aborda con modismos mendocinos la problemática de las apuestas online en adolescentes).

  • Jurado: Fernando Angeleri, Fernando Carpena y Vanesa Stroscio.

Crónica

  • Ganador: Fernando Gabriel Timoner Alesci

  • Obra: Confesiones de un androide paranoico (una radiografía del centro mendocino comparada por los expertos con las históricas Aguafuertes de Roberto Arlt).

  • Jurado: Federico Fayad, Javier Hernández y Adriana Lui.

El premio para los autores: además del prestigio de coronarse en el certamen, cada uno de los seis ganadores recibirá un premio económico de $800.000, un diploma y la edición de su obra en papel y formato digital.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar