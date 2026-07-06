La Subsecretaría de Cultura y Ediciones Culturales de Mendoza anunciaron oficialmente a los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2026. Esta edición se destacó -según los organizadores- por la solidez estética de las propuestas y el abordaje de temáticas de fuerte impacto contemporáneo, como la salud mental, las apuestas online en jóvenes y la violencia familiar.
Se conocieron los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2026: todos los nombres, rubro por rubro
El tradicional concurso de Ediciones Culturales de Mendoza premió a las mejores letras locales en seis categorías. Cada autor recibirá $800.000, la publicación de su libro y 35% de la tirada
A continuación, la guía con los protagonistas de las letras mendocinas este año en el tradicional certamen:
Novela
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Ganadora: Ana Federica Distefano
Obra: ECOS (Un texto que aborda la violencia paterna y los traumas de la infancia con un lenguaje poético).
Jurado: Gladys Mariángel Jara, Carolina Natalia Cusa Nanfro y Carmen del Rosario Castro.
Cuento
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Ganadora: Georgina Vacchelli (seleccionada entre 76 propuestas).
Obra: La Reserva (relatos de ciencia ficción y extrañamiento cercanos a la estética de Black Mirror).
Jurado: Pablo García, Gonzalo Glorioso y Gabriela Nafissi.
Poesía
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Ganadora: Melisa Carrasco (elegida entre 77 obras).
Obra: Trenza (destacada por el jurado por su excepcional unidad estética y potencia de imágenes).
Jurado: Daniela Bustos, Juliana María del Pópolo y Noelia Agüero.
Dramaturgia
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Ganadora: Noelia Lucas (seleccionada entre 28 propuestas).
Obra: Tic, tic, tic (Un monólogo arriesgado ambientado en la intranquilidad de un hospicio psiquiátrico).
Jurado: Diego Quiroga, Carlos Pedrosa y Pablo Longo.
Literatura juvenil
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Ganador: Gonzalo Ruiz (elegido entre 21 propuestas).
Obra: Los invictos (una trama ágil que aborda con modismos mendocinos la problemática de las apuestas online en adolescentes).
Jurado: Fernando Angeleri, Fernando Carpena y Vanesa Stroscio.
Crónica
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Ganador: Fernando Gabriel Timoner Alesci
Obra: Confesiones de un androide paranoico (una radiografía del centro mendocino comparada por los expertos con las históricas Aguafuertes de Roberto Arlt).
Jurado: Federico Fayad, Javier Hernández y Adriana Lui.
El premio para los autores: además del prestigio de coronarse en el certamen, cada uno de los seis ganadores recibirá un premio económico de $800.000, un diploma y la edición de su obra en papel y formato digital.