Se conocieron los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2026: todos los nombres, rubro por rubro

A continuación, la guía con los protagonistas de las letras mendocinas este año en el tradicional certamen:

Novela

Ganadora: Ana Federica Distefano

Obra: ECOS (Un texto que aborda la violencia paterna y los traumas de la infancia con un lenguaje poético).

Jurado: Gladys Mariángel Jara, Carolina Natalia Cusa Nanfro y Carmen del Rosario Castro.

Cuento

Ganadora: Georgina Vacchelli (seleccionada entre 76 propuestas).

Obra: La Reserva (relatos de ciencia ficción y extrañamiento cercanos a la estética de Black Mirror).

Jurado: Pablo García, Gonzalo Glorioso y Gabriela Nafissi.

Se conocieron los nombres del certamen literario Vendimia. Foto: Subsecretaría de Cultura

Poesía

Ganadora: Melisa Carrasco (elegida entre 77 obras).

Obra: Trenza (destacada por el jurado por su excepcional unidad estética y potencia de imágenes).

Jurado: Daniela Bustos, Juliana María del Pópolo y Noelia Agüero.

Dramaturgia

Ganadora: Noelia Lucas (seleccionada entre 28 propuestas).

Obra: Tic, tic, tic (Un monólogo arriesgado ambientado en la intranquilidad de un hospicio psiquiátrico).

Jurado: Diego Quiroga, Carlos Pedrosa y Pablo Longo.

Gonzalo Ruiz fue premiado en literatura juvenil. Foto: Subsecretaría de Cultura

Literatura juvenil

Ganador: Gonzalo Ruiz (elegido entre 21 propuestas).

Obra: Los invictos (una trama ágil que aborda con modismos mendocinos la problemática de las apuestas online en adolescentes).

Jurado: Fernando Angeleri, Fernando Carpena y Vanesa Stroscio.

Crónica

Ganador: Fernando Gabriel Timoner Alesci

Obra: Confesiones de un androide paranoico (una radiografía del centro mendocino comparada por los expertos con las históricas Aguafuertes de Roberto Arlt).

Jurado: Federico Fayad, Javier Hernández y Adriana Lui.

El premio para los autores: además del prestigio de coronarse en el certamen, cada uno de los seis ganadores recibirá un premio económico de $800.000, un diploma y la edición de su obra en papel y formato digital.