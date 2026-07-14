Francia y España definirán el primer finalista del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

En la fase de grupos, el conjunto francés goleó por 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, para finalmente en las instancias de eliminación directa ganarle 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos.

La gran estrella de los vigentes subcampeones del mundo es Kylian Mbappé, quien junto a Lionel Messi es el máximo artillero de este Mundial con 8 goles cada uno. Sin embargo, para Les Bleus también brillan Michael Olise, quien entregó 5 asistencias, y Ousmane Dembélé, que convirtió 5 goles y repartió otros 3 pases gol.

España y un camino más discreto en el Mundial 2026

España, por su parte, tuvo un camino mucho más discreto hasta esta instancia, aunque tampoco sufrió para meterse entre los 4 mejores del Mundial.

Mikel Oyarzábal, uno de los goleadores de España.

En la fase de grupos comenzó con un discreto empate sin goles ante Cabo Verde, aunque luego se recuperó al golear 4-0 a Arabia Saudita y en la última fecha le ganó 1-0 a Uruguay.

Ya en los 16avos de final, derrotó a Austria por 3-0, mientras que en los octavos de final venció 1-0 a Portugal y en cuartos 2-1 a Bélgica. En estas últimas dos presentaciones el héroe fue Mikel Merino, quien anotó los agónicos goles de la victoria minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: Iván Barton

Hora: 16. TV: DSports, TV Pública y Disney+ Premium