Los veteranos de Malvinas sobre el partido de la Selección Argentina: "El deporte no es una guerra"

Fútbol, soberanía y respeto: los puntos clave del documento

Los ex combatientes de la Guerra de Malvinas reunidos en esta asociación con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocieron el enorme fervor popular que genera ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni entre los cuatro mejores equipos del planeta, tras dejar en el camino a Suiza. Sin embargo, consideraron indispensable trazar una frontera clara entre el folclore del fútbol y el reclamo territorial por las Islas Malvinas.

Ex combatientes de Malvinas hicieron una ejemplar publicación respecto al partido entre argentinos e ingleses por las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El documento detalla los siguientes ejes conceptuales:

No es una compensación histórica: La organización remarcó que la semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA debe interpretarse estrictamente como una competencia deportiva y bajo ningún concepto como una “revancha armada ni una compensación histórica” por el conflicto bélico de 1982.

La vía pacífica como bandera: El reclamo soberano y legal sobre el archipiélago austral se sostiene ante la comunidad internacional mediante “la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional, y no por el resultado de los noventa minutos de un juego.

Erradicar la xenofobia: Los veteranos instaron a los hinchas a alentar con pasión pero evitando expresiones de odio o discriminación hacia el rival, haciendo que el grito de “¡Malvinas Argentinas!” actúe como un símbolo de memoria viva y respeto por los 649 argentinos fallecidos en las islas.

El contexto del fixture mundialista

La Federación no pasó por alto el particular escenario que presenta el cuadro de las instancias finales del certamen internacional, el cual no solo cruzó a la Argentina con el seleccionado británico, sino que en la otra llave de semifinales tiene como protagonistas a España y Francia.

El escrito define a estos rivales como "naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago". Pese a la inevitable carga simbólica que despiertan estos cruces, los ex combatientes concluyeron su mensaje solicitando a la sociedad y a los medios de comunicación vivir la jornada del próximo miércoles en paz, honrando el esfuerzo de los jugadores en la cancha y manteniendo alta la bandera de la memoria con madurez democrática.