La tremenda predicción sobre la semifinal del Mundial entre la Selección argentina e Inglaterra

El vidente describió pasajes de "tristeza, soledad, lágrimas y desesperación" para la Selección argentina, con un juego que podría volverse áspero y friccionado, lo que incluso podría dejar secuelas físicas en algunos futbolistas argentinos.

El vidente sugirió que un posible "juego sucio" o desempeño negativo de Inglaterra podría provocar una intervención determinante de los árbitros en favor de la Selección Argentina, convirtiéndose en el punto de quiebre de una noche tensionante en Estados Unidos.

Harry Kane brilla en Inglaterra.

¿Quién ganará la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra?

"¡Argentina se cobra nuevamente la revancha!", advirtió el vidente con seguridad. La Selección Argentina se podría imponer en el cotejo ante Inglaterra y jugaría la final del Mundial 2026 ante el ganador de la otra semifinal entre España y Francia, la gran favorita para muchos para ganar la Copa del Mundo.

El atrayente partido entre la Albiceleste e Inglaterra ameritará un operativo de seguridad exhaustivo, ya que los hinchas de ambas selecciones podrían enfrentarse por la gran rivalidad entre ambos equipos y por el recuerdo de la guerra de Malvinas, algo que nada tiene que ver con un partido de fútbol.