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Mundial 2026

La tremenda predicción sobre la semifinal del Mundial entre la Selección argentina e Inglaterra

Se hizo viral una predicción para el partido entre la Selección argentina e Inglaterra, por una de las semifinales del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi y Jude Ballingham se verán las caras. La Selección argentina se medirá con Inglaterra.

Lionel Messi y Jude Ballingham se verán las caras. La Selección argentina se medirá con Inglaterra.

Se viralizó una predicción para el partido entre la Selección argentina e Inglaterra, por una de las semifinales del Mundial 2026, que se jugará el próximo miércoles a las 16 hora de nuestro país. Hay mucha expectativa para ese encuentro, por todos los recuerdos que traen los enfrentamientos anteriores, con Diego Maradona como protagonista.

El vidente Juan de Dios dio una llamativa predicción con las cartas del tarot para el partido. Sus conclusiones prometen mantener en vilo a los seguidores de ambas selecciones.

Messi es la gran esperanza argentina.

Messi es la gran esperanza argentina.

Juan de Dios dijo: "Nos habla de un partido nada fácil, muy ofuscado, muy enredado... un partido infartante". Señaló que las cartas mostraron un panorama inicial sumamente equilibrado donde el nerviosismo se apoderará principalmente de la Albiceleste, que sufrirá los embates del poderoso conjunto inglés.

El vidente describió pasajes de "tristeza, soledad, lágrimas y desesperación" para la Selección argentina, con un juego que podría volverse áspero y friccionado, lo que incluso podría dejar secuelas físicas en algunos futbolistas argentinos.

El vidente sugirió que un posible "juego sucio" o desempeño negativo de Inglaterra podría provocar una intervención determinante de los árbitros en favor de la Selección Argentina, convirtiéndose en el punto de quiebre de una noche tensionante en Estados Unidos.

Harry Kane brilla en Inglaterra.

Harry Kane brilla en Inglaterra.

¿Quién ganará la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra?

"¡Argentina se cobra nuevamente la revancha!", advirtió el vidente con seguridad. La Selección Argentina se podría imponer en el cotejo ante Inglaterra y jugaría la final del Mundial 2026 ante el ganador de la otra semifinal entre España y Francia, la gran favorita para muchos para ganar la Copa del Mundo.

El atrayente partido entre la Albiceleste e Inglaterra ameritará un operativo de seguridad exhaustivo, ya que los hinchas de ambas selecciones podrían enfrentarse por la gran rivalidad entre ambos equipos y por el recuerdo de la guerra de Malvinas, algo que nada tiene que ver con un partido de fútbol.

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