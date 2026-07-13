Chau manchas y vidrios opacos: el truco de limpieza definitivo con dos ingredientes que tenés en el baño

A la hora de limpiar nuestra casa, pocas cosas son tan frustrantes como renegar con las marcas de agua en la ducha o las huellas dactilares que quedan grabadas en las superficies vidriadas, ¿o no?. Por suerte, existe un truco casero muy eficaz que combina dos elementos cotidianos para devolverles el brillo original y dejarlos como nuevos: se trata nada menos que del bicarbonato de sodio y la pasta dental.
Esta combinación resulta un combo perfecto gracias al poder abrasivo que tiene el bicarbonato, sumado a los agentes limpiadores que ya trae incorporados el dentífrico. Juntos, se vuelven el enemigo número uno de la suciedad adherida, las manchas difíciles y hasta los restos de grasa, siendo ideal tanto para la mampara del baño como para frascos o mesas con cubierta de cristal.
El paso a paso para preparar este truco en casa
Lograr este limpiador casero es sumamente fácil. Solo necesitás mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de pasta dental, preferentemente de color blanco.
Hecho eso, luego revolvé ambos ingredientes hasta lograr una pasta uniforme; si notás que quedó demasiado espesa, podés regular la densidad agregando un chorrito de agua.
Para aplicarlo de forma correcta y no dañar tus vidrios, seguí estas recomendaciones:
- Poné una pequeña cantidad de la pasta sobre una esponja que sea suave.
- Frotá la superficie del vidrio haciendo movimientos circulares.
- Dejá actuar la mezcla durante uno o dos minutos para que haga efecto.
- Retirá todo el excedente pasando un paño húmedo.
- Secá bien el lugar con un paño de microfibra para un acabado perfecto.
Como última recomendación de seguridad, no te olvides de usar guantes protectores al momento de la limpieza y procurá mantener la preparación siempre lejos del rostro para evitar cualquier tipo de irritación.
La mezcla jamás debe estar al alcance de los niños. Y ante la mínima duda o complicación, consultar inmediatamente con un profesional de la salud.