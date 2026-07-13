Chau manchas y vidrios opacos: el truco de limpieza definitivo con dos ingredientes que tenés en el baño

Hecho eso, luego revolvé ambos ingredientes hasta lograr una pasta uniforme; si notás que quedó demasiado espesa, podés regular la densidad agregando un chorrito de agua.

Para aplicarlo de forma correcta y no dañar tus vidrios, seguí estas recomendaciones:

Poné una pequeña cantidad de la pasta sobre una esponja que sea suave.

Frotá la superficie del vidrio haciendo movimientos circulares.

Dejá actuar la mezcla durante uno o dos minutos para que haga efecto.

Retirá todo el excedente pasando un paño húmedo.

Secá bien el lugar con un paño de microfibra para un acabado perfecto.

La mezcla a modo de truco que es una solución buenísima para limpiar vidrios y otras superficies de la casa. Imagen ilustrativa.

Como última recomendación de seguridad, no te olvides de usar guantes protectores al momento de la limpieza y procurá mantener la preparación siempre lejos del rostro para evitar cualquier tipo de irritación.

La mezcla jamás debe estar al alcance de los niños. Y ante la mínima duda o complicación, consultar inmediatamente con un profesional de la salud.