Pablo De Muner fue autocrítico a pesar del triunfo de Godoy Cruz

"El equipo fue muy sólido, no generamos mucho en cuanto al juego, en el primer tiempo nuestros volantes no podían desplegar el juego, había como un temor a cometer errores y nos faltó más coraje. El segundo tiempo fue mejor, pudimos abrir el marcador, y después generamos situaciones y no pudimos hacer otro gol", afirmó el DT.

Pablo De Muner y la cuenta pendiente de ganar fuera de Mendoza

Pablo De Muner remarcó: "Somos un equipo fuerte de local, estamos invictos, desde que llegué hemos ganado cuatro partidos en nuestra cancha. Nuestro mayor defecto es de visitante, donde hemos perdido varios partidos, es nuestra cuenta pendiente y nos duele mucho no sumar puntos".

La opinión de De Muner sobre los jugadores nuevos

Pablo De Muner se refirió a las incorporaciones que tuvieron su estreno. "Me gustó el rendimiento que tuvieron. Diego Viera es un jugador que tiene mucha trayectoria y jerarquía y se notó. Juan Strumia tuvo la oportunidad de atajar y lo hizo muy bien, el objetivo era mantener el arco en cero y lo logró. Todos cumplieron y fue muy importante lo que le aportaron al equipo".