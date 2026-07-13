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Primera Nacional

Pablo De Muner fue autocrítico a pesar del triunfo de Godoy Cruz

Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz, habló tras el triunfo ante Defensores de Belgrano en el Gambarte, por la fecha 20 de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo De Muner, el DT de Godoy Cruz, hizo un análisis tras el triunfo ante Defensores de Belgrano.

Pablo De Muner, el DT de Godoy Cruz, hizo un análisis tras el triunfo ante Defensores de Belgrano.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz, disfrutó del triunfo ante Defensores de Belgrano en el Feliciano Gambarte, donde alcanzó su cuarta victoria seguida en condición de local. Así cortó la racha negativa de tres caídas seguidas en el torneo de visitante, donde lleva 5 derrotas al hilo jugando fuera de Mendoza.

El DT mostró mucha autocrítica en la conferencia de prensa.

Godoy Cruz le gan&oacute; a Defensores de Belgrano.

Godoy Cruz le ganó a Defensores de Belgrano.

"No era un partido fácil, nadie de nosotros es ajeno a lo que sucede alrededor del club y a la situación deportiva. En este tiempo todos imaginábamos a un Godoy Cruz más protagonista y en los primeros puestos. Hicimos lo justo y necesario para ganar el partido, donde jugaron muchos jugadores nuevos", explicó entrenador.

"El equipo fue muy sólido, no generamos mucho en cuanto al juego, en el primer tiempo nuestros volantes no podían desplegar el juego, había como un temor a cometer errores y nos faltó más coraje. El segundo tiempo fue mejor, pudimos abrir el marcador, y después generamos situaciones y no pudimos hacer otro gol", afirmó el DT.

Pablo De Muner y la cuenta pendiente de ganar fuera de Mendoza

Pablo De Muner remarcó: "Somos un equipo fuerte de local, estamos invictos, desde que llegué hemos ganado cuatro partidos en nuestra cancha. Nuestro mayor defecto es de visitante, donde hemos perdido varios partidos, es nuestra cuenta pendiente y nos duele mucho no sumar puntos".

La opinión de De Muner sobre los jugadores nuevos

Pablo De Muner se refirió a las incorporaciones que tuvieron su estreno. "Me gustó el rendimiento que tuvieron. Diego Viera es un jugador que tiene mucha trayectoria y jerarquía y se notó. Juan Strumia tuvo la oportunidad de atajar y lo hizo muy bien, el objetivo era mantener el arco en cero y lo logró. Todos cumplieron y fue muy importante lo que le aportaron al equipo".

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