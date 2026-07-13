El cáncer afectará a más del 90 % de la población mundial

Para 2050, las muertes podrían ascender a 35 millones anuales, impulsadas por el envejecimiento poblacional, factores de riesgo prevenibles y desigualdades crecientes en acceso a diagnóstico y tratamiento.

La OMS subraya que el impacto no es solo clínico: el 45 % de los pacientes enfrenta dificultades económicas y más de la mitad reporta problemas de salud mental.

Desigualdades que determinan la supervivencia

El informe destaca que la supervivencia depende más del país donde se vive que del tipo de cáncer. Acá un ejemplo contundente:

En países de ingresos altos, 85 % de las mujeres con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años.

sobreviven al menos cinco años. En países de ingresos bajos, esa cifra cae a menos del 30 %.

Las brechas también se observan en el acceso a medicamentos:

En países de ingresos bajos y medios, la disponibilidad de los 20 fármacos oncológicos prioritarios oscila entre 9 % y 54 % .

. En países ricos, llega al 68–94 %.

Estas diferencias condicionan la calidad del tratamiento, la detección temprana y la continuidad del cuidado.

Tendencias, riesgos y cánceres más frecuentes según la OMS

El cáncer de pulmón continúa siendo el más mortal a nivel global. Los más frecuentes:

Hombres : pulmón, próstata, colon.

: pulmón, próstata, colon. Mujeres: mama, pulmón, colon.

La OMS destaca avances en políticas públicas:

El consumo de tabaco bajó un 27 % desde 2010 , reduciendo casos de cáncer de pulmón en algunas regiones.

, reduciendo casos de de pulmón en algunas regiones. Los cánceres vinculados a infecciones disminuyen gracias a la vacunación (VPH, hepatitis B), mejoras en agua y saneamiento y control de infecciones.

Aun así, cuatro de cada diez cánceres son prevenibles. Los principales factores de riesgo:

VPH, hepatitis B y C, Helicobacter pylori.

Alcohol, tabaco.

Sobrepeso, obesidad y sedentarismo.

Reducir desigualdades y ampliar la cobertura de vacunas y diagnósticos es clave.

El informe de la OMS expone una realidad contundente: el cáncer es un desafío global que exige políticas de prevención, acceso equitativo a tratamientos y fortalecimiento de la oncología en todos los niveles. Reducir desigualdades y ampliar la cobertura de vacunas y diagnósticos es clave.