Las lágrimas de Franco Armani en su sentida despedida de River: cuál será su destino

"Me llevo el respeto y el amor que recibí desde el primer día. Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. Eso no tiene precio. Cada vez que me tocó ponerme estos colores, lo hice con el corazón", expresó.
"A ustedes, hinchas de River. Gracias de todo corazón. Son la mejor hinchada de Argentina y del mundo. Gracias por hacer del Monumental un lugar único. Llevaré ese amor conmigo para siempre. Dejé hasta la última gota de esfuerzo. No importa donde me toque estar, siempre una parte de mí seguirá alentando y sintiéndose en casa cada vez que vea esta camiseta·, afirmó.
Gracias por tanto amor. Hasta siempre, River. Con todo mi cariño y eterno agradecimiento, Franco Armani", culminó con su discurso.
Algunas glorias de River despidieron a Franco Armani
Frente al escenario estuvieron glorias millonarias como por ejemplo Enzo Francescoli, Norberto Alonso, Mostaza Merlo, y Marcelo Barovero, entre otros. También asistieron Eduardo Coudet y parte del cuerpo técnico, además del ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio y el actual titular millonario, Stéfano Di Carlo.
Armani regresará a Atlético Nacional de Colombia tras despedirse de River. Allí logró 13 títulos, entre los que se destaca la Copa Libertadores 2016.