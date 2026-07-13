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Se fue el Pulpo

Las lágrimas de Franco Armani en su sentida despedida de River: cuál será su destino

El arquero Franco Armani, un símbolo de River, se despidió oficialmente de la institución millonaria con la voz quebrada y con algunas lágrimas

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Armani se largó a llorar en su despedida de River.

Franco Armani se largó a llorar en su despedida de River.

El arquero Franco Armani se fue de River muy emocionado. Uno de los símbolos millonarios se despidió este lunes oficialmente de la institución de Núñez en el Monumental con la voz quebrada y con algunas lágrimas. Estuvo tras ocho años y medio en el club, ganó 10 títulos y disputó 366 partidos.

"Hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de 8 años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018, lo hice con una ilusión enorme. No solo llegaba a uno de los clubes a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida", comenzó diciendo Armani.

Franco Armani posa con el ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio y el actual titular millonario, Stéfano Di Carlo.

Franco Armani posa con el ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio y el actual titular millonario, Stéfano Di Carlo.

"Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico. Y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa. En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán por siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores 2018. Quedará grabado para siempre en mi alma", añadió.

"Me llevo el respeto y el amor que recibí desde el primer día. Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. Eso no tiene precio. Cada vez que me tocó ponerme estos colores, lo hice con el corazón", expresó.

"A ustedes, hinchas de River. Gracias de todo corazón. Son la mejor hinchada de Argentina y del mundo. Gracias por hacer del Monumental un lugar único. Llevaré ese amor conmigo para siempre. Dejé hasta la última gota de esfuerzo. No importa donde me toque estar, siempre una parte de mí seguirá alentando y sintiéndose en casa cada vez que vea esta camiseta·, afirmó.

Gracias por tanto amor. Hasta siempre, River. Con todo mi cariño y eterno agradecimiento, Franco Armani", culminó con su discurso.

Algunas glorias de River despidieron a Franco Armani

Frente al escenario estuvieron glorias millonarias como por ejemplo Enzo Francescoli, Norberto Alonso, Mostaza Merlo, y Marcelo Barovero, entre otros. También asistieron Eduardo Coudet y parte del cuerpo técnico, además del ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio y el actual titular millonario, Stéfano Di Carlo.

Armani regresará a Atlético Nacional de Colombia tras despedirse de River. Allí logró 13 títulos, entre los que se destaca la Copa Libertadores 2016.

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