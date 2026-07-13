Las lágrimas de Franco Armani en su sentida despedida de River: cuál será su destino

"Hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de 8 años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018, lo hice con una ilusión enorme. No solo llegaba a uno de los clubes a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida", comenzó diciendo Armani.

Franco Armani posa con el ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio y el actual titular millonario, Stéfano Di Carlo.

"Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico. Y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa. En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán por siempre en mi corazón. Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores 2018. Quedará grabado para siempre en mi alma", añadió.