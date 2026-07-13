El Napoli sentó postura sobre a quién apoyará en el duelo entre la Selección argentina e Inglaterra

Napoli dejó en clara su postura en la previa del duelo entre la Selección de argentina e Inglaterra por semifinales de la Copa del Mundo 2026. El equipo italiano definió a quién apoyará en el duelo por el pasaje a la final de la cita mundialista.
El Napoli de Italia sentó postura y definió quién desea que sea el vencedor en el duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026
Napoli dejó en clara su postura en la previa del duelo entre la Selección de argentina e Inglaterra por semifinales de la Copa del Mundo 2026. El equipo italiano definió a quién apoyará en el duelo por el pasaje a la final de la cita mundialista.
A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del equipo que milita en la Serie A de Italia dejó en un mensaje de aliento para la Selección argentina. El lazo entre la entidad napolitana y Argentina se remonta a las épocas de Diego Armando Maradona.
Diego Armando Maradona se hizo emblema del Napoli entre mediados de los '80 y '90. Su talento llevó a lo alto al equipo del sur de Italia para enaltecer un sector del país dejado de lado. Fueron cinco títulos los que Maradona lideró en el Nápoli y dejó un recuerdo para toda la vida. En la actualidad, el estadio donde hace de local el elenco italiano lleva el nombre de Diego Armando Maradona. Una leyenda.
En este contexto, el lazo de amor de Napoli con Argentina se forjó hasta los tiempos actuales. Por eso, la scuadra italiana decidió sentar postura en la previa del duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
En su cuenta de X, los napolitanos escribieron: "Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel", haciendo a la canción que se popularizó en el Mundial de Qatar 2022, "Muchachos", que mencionaba a Maradona y a Messi como los emblemas para conseguir la tercera estrella que finalmente fue obtenida tras la final ante Francia.
La Selección argentina tendrá una nueva oportunidad de acceder a una final del Mundo cuando el próximo miércoles enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, a partir de las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.