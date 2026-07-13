El Napoli sentó postura sobre a quién apoyará en el duelo entre la Selección argentina e Inglaterra

En este contexto, el lazo de amor de Napoli con Argentina se forjó hasta los tiempos actuales. Por eso, la scuadra italiana decidió sentar postura en la previa del duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

En su cuenta de X, los napolitanos escribieron: "Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel", haciendo a la canción que se popularizó en el Mundial de Qatar 2022, "Muchachos", que mencionaba a Maradona y a Messi como los emblemas para conseguir la tercera estrella que finalmente fue obtenida tras la final ante Francia.

La Selección argentina tendrá una nueva oportunidad de acceder a una final del Mundo cuando el próximo miércoles enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, a partir de las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.