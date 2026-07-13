"De vuelta en casa": la esperada presentaciónde Enzo Pérez en el Deportivo Maipú

Enzo Pérez en sus inicios en el Deportivo Maipú.

Su último club fue Argentinos Juniors, equipo con el que rescindió contrato para cumplir su sueño de volver a vestir la camiseta del club que lo vio nacer.

En el video publicado por el Deportivo Maipú se muestra el recorrido profesional que hizo el mediocampista que fue subcampeón del Mundo con la Selección argentina en el Mundial de Brasil 2014. Con todo una carrera extraordinaria en sus espaldas es que llega Enzo Pérez para darle calidad y jerarquía al equipo que dirige Mariano Echeverría.

"Se terminó la espera, de vuelta acá en casa Cruzados", es la frase con la que Enzo Pérez hizo oficial su regreso al Deportivo Maipú en redes sociales. En el video puede verse al ex mediocampista de River con la indumentaria del Cruzado en medio del predio de entrenamiento que posee el Botellero.

El Cruzado hará una presentación formal del regreso de Enzo Pérez en el Hotel Esplendor Mendoza de Maipú, este martes a partir de las 13.

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Cuándo será el debut de Enzo Pérez en el Deportivo Maipú

Se estima que el próximo viernes 17 de julio, Enzo Pérez debutaría ante San Martín de Tucumán en el Omar Higinio Sperdutti. Si logra obtener la habilitación a la brevedad en las próximas horas, sería un hecho que el mediocampista esté presente el próximo viernes en La Fortaleza por la fecha 21 de la Primera Nacional.