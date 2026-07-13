Los micros circularán normalmente el miércoles durante y después del partido Argentina-Inglaterra

El transporte público de micros de Mendoza funcionará normalmente este miércoles durante y después del partido Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial de Fútbol 2026.
Así lo informó la Subsecretaría de Transporte este lunes, luego de que la prensa consultó cómo funcionarán los colectivos, teniendo en cuenta la cancelación del servicio que se dispuso para el sábado último desde las 21.30, por el partido entre la Selección argentina y Suiza, con aval del sindicato de choferes.
"No se ha previsto suspensión alguna del servicio de micros", habían dejado trascender desde muy temprano las autoridades.
Pasadas las 14 llegó la confirmación de que los recorridos y las frecuencias de colectivos en Mendoza serán las habituales.
La Cecitys recomendó cerrar comercios antes del partido de la Selección
La Cecitys -que nuclea a comerciantes del centro de Mendoza- recomendó cerrar los locales entre las 14 y las 15 de este miércoles para garantizar el regreso de los empleados a los hogares, teniendo en cuenta que el cotejo mundialista comenzará a las 16.
La recomendación de la Cecitys, explicó su titular, Adrián Alín, no incluye a locales del rubro gastronómico, clínicas ni hospitales.
Se tiene en cuenta que, en caso de victoria de la Selección argentina contra Inglaterra, las calles del centro sean eje de los festejos populares.
Nada se ha dicho acerca de la posibilidad de que el comercio reabra sus puertas después del partido.
O si directamente volverán a atender al público el jueves a la mañana.