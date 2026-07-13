Los micros circularán normalmente el miércoles durante y después del partido Argentina-Inglaterra

Pasadas las 14 llegó la confirmación de que los recorridos y las frecuencias de colectivos en Mendoza serán las habituales.

Habrá colectivos en los recorridos y frecuencias habituales el miércoles a pesar del partido Argentina-Inglaterra.

La Cecitys recomendó cerrar comercios antes del partido de la Selección

La Cecitys -que nuclea a comerciantes del centro de Mendoza- recomendó cerrar los locales entre las 14 y las 15 de este miércoles para garantizar el regreso de los empleados a los hogares, teniendo en cuenta que el cotejo mundialista comenzará a las 16.

La recomendación de la Cecitys, explicó su titular, Adrián Alín, no incluye a locales del rubro gastronómico, clínicas ni hospitales.

Festejos populares en el centro por la victoria de la Selección argentina.

Se tiene en cuenta que, en caso de victoria de la Selección argentina contra Inglaterra, las calles del centro sean eje de los festejos populares.

Nada se ha dicho acerca de la posibilidad de que el comercio reabra sus puertas después del partido.

O si directamente volverán a atender al público el jueves a la mañana.