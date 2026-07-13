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Mundial 2026

Fue designado el árbitro para el atrayente partido entre la Selección argentina e Inglaterra

Fue designado el árbitro que dirigirá la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, que se jugará el próximo miércoles a las 16 hora de nuestro país

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Ismail Elfath tendrá la gran responsabilidad de dirigir el partido entre la Selección argentina e Inglaterra.

Ismail Elfath tendrá la gran responsabilidad de dirigir el partido entre la Selección argentina e Inglaterra.

Se conoció el nombre del árbitro que dirigirá la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, que se jugará el próximo miércoles a las 16 hora de nuestro país. La FIFA designó al árbitro marroquí nacionalizado estadounidense Ismail Elfath para el partido que se tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El juez ya dirigió tres partidos en esta Copa del Mundo y viene de protagonizar algunas polémicas.

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Ismail Elfath dirigió el partido entre las selecciones de España y Uruguay.

Elfath estará secundado por los asistentes estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el cuarto árbitro será Maurizio Mariani y el árbitro Asistente de Reserva será Daniele Bindoni, ambos de Italia.

La historia del árbitro que dirigirá la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra

Elfath tiene 44 años y nació en Casablanca, pero a los 18 años emigró a los Estados Unidos para luego nacionalizarse. Dirigió en esta Copa del Mundial el triunfo de España por 1 a 0 sobre Uruguay, por la tercera fecha del Grupo H, y el choque de octavos de final que Noruega le ganó por 2 a 1 a Brasil.

En esos encuentros sacó ocho tarjetas amarillas y una roja, esta última al uruguayo Agustín Canobbio por un patadón contra Pau Cubarsí sobre el final del encuentro que marcó la eliminación de la Celeste.

Con relación a esos partidos quedó señalado en la prensa española, principalmente porque lo acusaron de no haber dirigido bien el encuentro ante los uruguayos y permitir juego brusco. Le cuestionaron que tras el patadón de Rodrigo Bentancur que sufrió Iñaki Williams, que lo dejó afuera de un puñado de partidos, solo sancionó al jugador con una amarilla.

Mientras que en el encuentro de Brasil, Elfath no sancionó en primera instancia el claro penal de Kristoffer Ajer contra Matheus Cunha, que luego fue malogrado por Bruno Guimaraes.

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