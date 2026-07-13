Fue designado el árbitro para el atrayente partido entre la Selección argentina e Inglaterra

La historia del árbitro que dirigirá la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra

Elfath tiene 44 años y nació en Casablanca, pero a los 18 años emigró a los Estados Unidos para luego nacionalizarse. Dirigió en esta Copa del Mundial el triunfo de España por 1 a 0 sobre Uruguay, por la tercera fecha del Grupo H, y el choque de octavos de final que Noruega le ganó por 2 a 1 a Brasil.

En esos encuentros sacó ocho tarjetas amarillas y una roja, esta última al uruguayo Agustín Canobbio por un patadón contra Pau Cubarsí sobre el final del encuentro que marcó la eliminación de la Celeste.

Con relación a esos partidos quedó señalado en la prensa española, principalmente porque lo acusaron de no haber dirigido bien el encuentro ante los uruguayos y permitir juego brusco. Le cuestionaron que tras el patadón de Rodrigo Bentancur que sufrió Iñaki Williams, que lo dejó afuera de un puñado de partidos, solo sancionó al jugador con una amarilla.

Mientras que en el encuentro de Brasil, Elfath no sancionó en primera instancia el claro penal de Kristoffer Ajer contra Matheus Cunha, que luego fue malogrado por Bruno Guimaraes.