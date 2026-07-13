Definieron a los árbitros de Francia vs. España y causó una irrisoria polémica que involucra a la Argentina

Turquía 0 - Paraguay 1. Japón 1 - Suecia 1. Suecia 0 - Colombia 0.

De esta manera se convertirá en el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha estado en la historia, por detrás gualtemalteco Carlos Batres, quien fue principal en cinco partidos.

[#FIFAWorldCup2026]

Francia vs España

A: Ivan Barton

A1: David Moran

A2: Antonio Pupiro

4to: Gleen Nyberg

5to: Mahbod Beigi pic.twitter.com/JOCD9ZLFRh — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 13, 2026

La terna estará compuesta exclusivamente por árbitros salvadoreños ya que Barton estará con David Moran y Antonio Pupiro; para completar el equipo estarán los suecos Gleen Nyberg y Mahbod Beigi, como cuarto y quinto, respectivamente.

Definieron a los árbitros y causó una irrosia polémica que involucra a la Argentina

El foco del malentendido radicó exclusivamente en la bandera nacional que aparecía junto al nombre del réferi principal en los gráficos oficiales de la competencia.

Debido a la enorme similitud en la disposición de las franjas y en las tonalidades celestes y blancas, una enorme masa de usuarios asumió de forma automática que la FIFA había designado a un colegiado de nacionalidad argentina para dirigir el destino de las potencias de Europa.

En las redes acusaron que la terna era argentina.

Esta rápida interpretación visual encendió las alarmas entre los simpatizantes franceses, que rápidamente pusieron el grito en el cielo al creer que la presencia de un árbitro argentino representaba un claro conflicto de intereses, teniendo en cuenta la creciente rivalidad futbolística que ambos países han construido en los últimos años.

La designación confundió a los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, la supuesta polémica se desmoronó por completo cuando advirtieron que la bandera correspondía a El Salvador y no a la Argentina.