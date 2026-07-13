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De no creer

Definieron a los árbitros de Francia vs. España y causó una irrisoria polémica que involucra a la Argentina

Un inesperado malentendido en las plataformas digitales se volvió viral luego que los fanáticos confundieran a los árbitros asignados

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro Ivan Barton dirigirá una de las semifinales.

El árbitro Ivan Barton dirigirá una de las semifinales.

La antesala de la primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se vio sacudida por un condimento externo que nadie vio venir en los escritorios de la FIFA. El anuncio de los árbitros encargados de impartir justicia en el trascendental choque europeo desató un vendaval de reacciones inmediatas.

Lo más curioso es que no se trató de reclamos tácticos o sobre antecedentes deportivos, sino por un insólito fenómeno de confusión en las plataformas virtuales.

El árbitro salvadoreño dirigirá su cuarto partido.

El árbitro salvadoreño dirigirá su cuarto partido.

Definieron a los árbitros de Francia vs. España

La FIFA decidió que para el trascendental encuentro correspondiente a las semifinales entre Francia y España el árbitro principal sea Ivan Barton, el salvadoreño que dirigirá su cuarto y último partido en el Mundial 2026:

  1. Turquía 0 - Paraguay 1.
  2. Japón 1 - Suecia 1.
  3. Suecia 0 - Colombia 0.

De esta manera se convertirá en el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha estado en la historia, por detrás gualtemalteco Carlos Batres, quien fue principal en cinco partidos.

La terna estará compuesta exclusivamente por árbitros salvadoreños ya que Barton estará con David Moran y Antonio Pupiro; para completar el equipo estarán los suecos Gleen Nyberg y Mahbod Beigi, como cuarto y quinto, respectivamente.

Definieron a los árbitros y causó una irrosia polémica que involucra a la Argentina

El foco del malentendido radicó exclusivamente en la bandera nacional que aparecía junto al nombre del réferi principal en los gráficos oficiales de la competencia.

Debido a la enorme similitud en la disposición de las franjas y en las tonalidades celestes y blancas, una enorme masa de usuarios asumió de forma automática que la FIFA había designado a un colegiado de nacionalidad argentina para dirigir el destino de las potencias de Europa.

En las redes acusaron que la terna era argentina.

En las redes acusaron que la terna era argentina.

Esta rápida interpretación visual encendió las alarmas entre los simpatizantes franceses, que rápidamente pusieron el grito en el cielo al creer que la presencia de un árbitro argentino representaba un claro conflicto de intereses, teniendo en cuenta la creciente rivalidad futbolística que ambos países han construido en los últimos años.

La designación confundió a los usuarios de las redes sociales.

La designación confundió a los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, la supuesta polémica se desmoronó por completo cuando advirtieron que la bandera correspondía a El Salvador y no a la Argentina.

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