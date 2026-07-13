La Selección argentina se entrenó en Kansas de cara a la semifinal: ¿habrá cambio de esquema?

¿Scaloni cambia de esquema en la Selección argentina ante Inglaterra?

Hay algunas dudas en la Albiceleste. En el lateral derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen luchando por un lugar en el equipo titular. En el mediocampo, Scaloni evalúa si le da lugar a Nicolás González desde el arranque en lugar de Alexis Mac Allister.

¿Podría volver a la línea de tres centrales que utilizó ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, con Nicolás Otamendi entrando por un volante? Esa fórmula ya le funcionó en una instancia decisiva. Así Argentina pasaría de jugar con un 4-4-2 a un 3-5-2.

¿Scaloni hará cambios en la Selección argentina?.

Si entra Otamendi lo haría por Rodrigo De Paul, quien sigue sin mostrar el nivel que suele tener en el elenco nacional.

La probable formación de la Selección argentina ante Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.